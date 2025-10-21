La vicenda che vede protagonisti Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sta assumendo sempre più i contorni di una vera e propria soap opera mediatica. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, i due ex protagonisti sembrano essere tornati vicini, scatenando curiosità e rumor sui social.

Le relazioni brevi dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha iniziato una relazione con Ciro Solimeno, mentre Gianmarco Steri ha scelto di sedersi sul trono e ha iniziato una storia con Cristina Ferrara. Tuttavia, entrambe le relazioni sono state molto brevi: Gianmarco e Cristina si sono separati a fine settembre, mentre Ciro e Martina si sono lasciati pochi giorni dopo.

Rumor sul riavvicinamento confermati

Subito dopo le rispettive rotture, sono iniziati a circolare rumor su un possibile riavvicinamento tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Queste voci sono state confermate dallo stesso Ciro Solimeno, che in una recente intervista ha rivelato che i due si stanno frequentando e si sono anche baciati.

Nuovi retroscena: messaggi e incontri pianificati

Un amico di Gianmarco Steri, intervenuto a Casa Lollo, ha svelato nuovi dettagli sul ritorno di fiamma: la prima a contattare Gianmarco è stata Martina, già a metà settembre, con messaggi come: “Mi manchi, ci vediamo?”. L’incontro al The Sanctuary, noto locale di Roma, dello scorso 25 settembre, non è stato casuale. I due si erano già scritti e sentiti nei giorni precedenti, confermando che si trattava di un rendez-vous pianificato

Ulteriori sviluppi: indiscrezioni sull’ex tronista

Intanto, a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stat una ragazza anonima ha raccontato al portale Il Mondo della Tv di aver avuto un’avventura con Gianmarco Steri, sia prima sia dopo il suo trono a Uomini e Donne (ne abbiamo parlato QUI).