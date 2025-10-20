Sembrerebbe giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Martina Di Pietro. Negli ultimi giorni, diversi segnali indicano una possibile rottura tra l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e la fidanzata, tra cui il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram. A confermare la fine della relazione è stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha dichiarato senza mezzi termini: “Si sono lasciati”.

Dall’inizio della relazione alla separazione

Dopo la turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nel luglio 2024 Edoardo Donnamaria aveva ufficializzato la frequentazione con Martina Di Pietro. I due si erano conosciuti negli studi di Forum, ma avevano fatto la loro prima apparizione pubblica insieme al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, amici di lunga data di Donnamaria.

Il passato di Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi era nata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La coppia era molto amata dal pubblico, tanto da dare vita ad una delle fanbase, quella dei “Donnalisi”, tra le più numerose nella storia del reality show di Canale 5.

Durante la permanenza nell’allora Casa di Cinecittà, la relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, gesti romantici, litigi e momenti di incomprensione. Tuttavia, una volta conclusa l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, il rapporto è lentamente sfumato, portando alla definitiva rottura.