Da Temptation Island al Grande Fratello Vip, passando per Pechino Express e Tale e Quale Show, Antonella Fiordalisi ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua personalità. Oggi l’influencer campana racconta la sua vita tra carriera, sacrifici e amore, svelando al settimanale DiPiù i momenti più significativi del suo percorso.

La scherma: uno sport che ha segnato la vita di Antonella

«Mi sono avvicinata alla scherma per caso, quando avevo nove anni: ho visto in TV i Mondiali e ho deciso di provarla. Mi piaceva l’idea di maneggiare una spada, mi faceva sentire come Zorro!», racconta Antonella Fiordalisi.

La scherma ha dominato la sua vita fino ai vent’anni: «Uno sport che mi ha dato tanto, ma per cui ho fatto anche parecchi sacrifici. Oltre alla carriera da atleta, ho sempre portato avanti gli studi: mi sono diplomata al liceo classico e poi laureata in Scienze politiche. Conciliare tutto è stato durissimo».

Nel 2017 ha raggiunto un importante traguardo classificandosi terza ai Campionati italiani cadetti e giovani, ma a un certo punto ha deciso di dire basta: «Le mie gare sono andate male per un anno e così ho detto basta».

La televisione e i reality: una nuova avventura

Dopo lo sport, Antonella ha intrapreso la carriera di modella e, nel 2017, ha partecipato come “tentatrice” a Temptation Island. «Ho vissuto quel reality più come l’occasione di fare un’esperienza diversa, quasi una vacanza, che come un trampolino per iniziare la carriera in TV», confessa.

Successivamente ha preso parte a Grande Fratello Vip, dove ha trovato l’amore con Edoardo Donnamaria. Una storia, però, giunta al capolinea alcuni mesi dopo la conclusione del reality show di Canale 5. «Non amo parlare del passato, ma posso dirle che oggi sono molto innamorata e felice», dice Antonella Fiordalisi.

L’amore oggi: Giulio Fratini al suo fianco

Oggi Antonella è legata all’imprenditore fiorentino Giulio Fratini. «Non avevo mai vissuto un amore così: Giulio è un uomo d’altri tempi, sempre attento e premuroso. Mi fa sentire importante ogni giorno con piccoli gesti», racconta.

Il loro è un amore a distanza, tra Milano e Firenze, ma la coppia fa il possibile per vedersi: «Entrambi facciamo i salti mortali per stare insieme il più possibile». Sui progetti futuri, Antonella rivela: «Ora è presto, sono giovane e stiamo insieme da poco, però un giorno sogno di sposarmi e diventare mamma».