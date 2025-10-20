Jonas Pepe torna al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni controverse all’interno della casa del Grande Fratello. Le sue parole, riprese dalle telecamere, hanno scatenato reazioni negative sui social e acceso il dibattito tra gli spettatori.

Le dichiarazioni che hanno scatenato la bufera

Durante una conversazione con Domenico D’Alterio, Jonas Pepe ha espresso commenti sessisti e volgari riguardo a Grazia Kendi e Rasha Younes. I video della conversazione, diventati virali, hanno provocato dure critiche da parte degli utenti sui social, sottolineando come certe affermazioni siano inaccettabili anche in contesti televisivi.

Durante una chiacchierata con Domenico, Jonas ha ammesso: “Da un lato (con Grazia ndr) mi vorrei fare una sc**ta, dall’altro vorrei conoscere Rasha… Ho gli ormoni a palla, e Grazia co’ ste zin*e de fuori…”.

Jonas Pepe già al centro della bufera

Non è la prima volta che il modello finisce nella bufera. Alcuni giorni fa, durante una conversazione con Francesco Rana e successivamente con Simone De Bianchi, Jonas Pepe ha espresso giudizi considerati da molti telespettatori come misogini e sessisti, mettendo a confronto Giulia Soponariu e Rasha Younes: “Con Giulia si può parlare di quanto hai preso in matematica, io sto all’ennesimo anno di università, ho fatto tante esperienze in 4 anni, cioè 20 e 24 sono tanta differenza. Ho fatto tanta esperienza in 4 anni, cioè Giulia mi potrebbe dare quella spensieratezza […] Ma io queste cose le trovo più in Rasha, a me non è che piacciano di più le donne mature, ma a livello di mentalità mi trovo meglio. Ma io non penso di attaccare subito, perché quando io mi inizio a interessare a una donna, bro’ io la faccio impazzire, perché gli ultimi tempi io ho sempre fatto così, perché io ho iniziato a capire come funzionano le donne, loro ragionano tutte uguali. Non è che cambia tanto, perché è sempre la stessa tarantella capito? Non me ne frega un ca**o […] A me la donna oramai mi si è avvicinata ultimamente".

Poi ha continuato, paventando la possibilità di tentare un approccio con Rasha: “Però se io faccio la mossa di provarci con Rasha e poi con Rasha non va io poi ho finito: ci continuo a provare con Rasha fino a quando sto qua. Ah raga Rasha è troppo topa”.

Infine, un riferimento a Grazia Kendi ha ulteriormente peggiorato la percezione pubblica del concorrente: “Mi chia****i pure Grazia”.