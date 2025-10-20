Pochi minuti dopo la pubblicazione della lunga intervista in cui Ciro Solimeno racconta la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Martina De Ioannon (e conferma il riavvicinamento di quest’ultima alla sua “non scelta” a Uomini e Donne, Gianmarco Steri) l’ex tronista ha attirato l’attenzione del web con una serie di Instagram Stories che sembrano nascondere messaggi metaforici.

L’intervista di Ciro Solimeno e la polemica social

In un’intervista dettagliata rilasciata a LolloMagazine, Ciro Solimeno ha parlato della conclusione della sua storia con Martina De Ioannon e della frequentazione che la ragazza avrebbe iniziato con il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri. La pubblicazione dell’intervista ha immediatamente scatenato commenti e polemiche sui social, con fan divisi tra chi supporta Ciro e chi invece simpatizza per Martina.

Le Instagram Stories di Martina De Ioannon

Subito dopo l’intervista, Martina De Ioannon ha pubblicato una storia su Instagram parlando della possibilità di acquistare il nuovo iPhone 17. Il tono delle sue parole e la tempistica della pubblicazione hanno fatto pensare ai fan che si trattasse di una metafora sentimentale: il vecchio iPhone rappresenterebbe Ciro, mentre il nuovo modello indicherebbe Gianmarco.

“Ragazzi, io sono entrata adesso in macchina e stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’iPhone 17? Io mi aspettavo altre risposte! Mi avete detto che sicuramente la fotocamera è top, quindi qualità dei video e delle foto ottima, però si surriscalda facilmente, colori niente di che, e poi soprattutto mi state dicendo ‘Marti, tieniti il tuo’, la versione precedente. Ora la mia domanda è: cosa farò? Ovviamente farò la scelta azzardata e io lo acquisterò!”.

Molti follower hanno interpretato queste parole come un messaggio indiretto sulla sua vita sentimentale, confermando l’idea che Martina voglia fare una scelta audace nonostante i pareri esterni.

Altri indizi metaforici sui social

Non è la prima volta che Martina De Ioannon utilizza metafore nelle sue storie. Ieri sera, ad esempio, parlando di film da consigliare, aveva fatto riferimento a un “film già visto che si è rivelato una scelta sbagliata”, facendo intuire che il commento non fosse solo cinematografico, ma anche legato a scelte passate nella sua vita privata.

Il web reagisce

Le storie di Martina hanno subito acceso il dibattito online, con utenti che cercano di decifrare ogni singolo dettaglio e riferimenti nascosti. Il pubblico appare diviso tra chi supporta la scelta di voltare pagina e chi invece rimpiange la relazione precedente.