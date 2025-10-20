Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello e per la prima volta un concorrente rischia di diventare il candidato all’eliminazione definitiva. Dopo l’uscita di Giulio Carotenuto nella scorsa puntata, il televoto vede protagonisti Omar Benabdullah (Bena), Giulia Soponariu, Francesco Rana e Grazia Kendi.

Grande Fratello 2025: chi è in nomination questa settimana

Durante la terza puntata, le nomination hanno portato in sfida quattro volti molto diversi tra loro:

Giulia Soponariu , tra le più amate dal pubblico;

, tra le più amate dal pubblico; Francesco Rana , che si sta distinguendo per simpatia e ironia;

, che si sta distinguendo per simpatia e ironia; Grazia Kendi , protagonista di diverse discussioni nella Casa;

, protagonista di diverse discussioni nella Casa; Omar “Bena” Benabdullah, uno degli ultimi arrivati nel gioco.

Il televoto di questa settimana è in positivo, quindi il pubblico è chiamato a salvare il concorrente preferito. Chi riceverà meno preferenze diventerà il primo candidato all’eliminazione definitiva nella prossima puntata.

Sondaggi Grande Fratello 2025: chi rischia l’eliminazione

I principali sondaggi online, realizzati su forum, social e community dedicate al programma, indicano un verdetto piuttosto chiaro.

Ecco le percentuali più recenti:

Francesco Rana – circa 31,6% delle preferenze

– circa delle preferenze Giulia Soponariu – circa 27,9%

– circa Grazia Kendi – circa 27,4%

– circa Omar “Bena” Benabdullah – solo 13%, ultimo in tutte le rilevazioni

Lo svolgimento delle Nomination

“Benedetta vota Francesco, con cui non riesce a legare. Domenico, invece, indica Grazia: ha avuto una reazione spropositata durante il gioco del pomodoro avvelenato. Giulia, sebbene lo rispetti molto, vuole dare il suo voto a Matteo. – riporta il sito del Grande Fratello – Tocca a Jonas che sceglie tra tutti i concorrenti Grazia. “A volte ha delle reazioni troppo esagerate” commenta il ragazzo. Inoltre si giustifica: deve nominare i concorrenti per come vivono la Casa e non per il loro vissuto, per quanto doloroso possa essere. “Non me lo aspettavo” risponde la ragazza.

Arriva proprio il turno di Grazia che, senza sorprese, nomina Francesca e Simone, a causa delle liti avute durante la settimana. Simone risponde dicendo di aver provato a trovare una conciliazione, senza successo. Per questo, il ragazzo ricambia il voto.

Francesco gira la carta di Donatella, alla quale recrimina un’ironia troppo invadente nei suoi confronti. La donna ritiene che sia l’unico nella Casa a non aver compreso il suo umorismo.

Continua il giro Matteo, il quale nomina Giulia: c’è troppa differenza d’età, non riescono a interagire l’un l’altra. Anche Omer sceglie Giulia, offeso dal fatto di essere stato nominato per andare in Tugurio, nonostante qualche ora prima avesse chiarito con lei. “Non mi piace il tuo comportamento” taglia corto l’uomo, ascoltando le giustificazioni della ragazza. Donatella ricambia il voto di Francesco.

Rasha va in Confessionale e nomina Omar, poiché l’ha trovato fuori luogo in tantissime occasioni. Segue Mattia, il quale invece dà il suo voto a Rasha, con cui non ha stretto rapporti. Flaminia e Ivana scelgono Omar: da quando sono passati dal Tugurio alla Casa non lo riconoscono più e lo trovano eccessivamente polemico. L’ultimo a entrare nel Confessionale è Omar il quale dà il proprio voto a Flaminia, che trova completamente disinteressata”.