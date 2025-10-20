Dopo una stagione da record, Affari Tuoi sembra aver perso parte del suo slancio. Il game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, che per mesi ha dominato l’access prime time superando i 7 milioni di telespettatori e il 32% di share, ora deve fare i conti con la concorrenza agguerrita di La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Il ritorno di Gerry Scotti e Samira Lui ha infatti stravolto gli equilibri dell’access prime time, portando risultati superiori alle aspettative e spingendo Mediaset a sognare il sorpasso definitivo sulla rete pubblica.

La novità di Rai 1: anteprima di Affari Tuoi in arrivo dal 20 ottobre

Per contrastare il successo del game show rivale, Rai ha deciso di introdurre una nuova strategia: un’anteprima di 3-4 minuti che precederà la messa in onda ufficiale di Affari Tuoi.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la mini-sezione sarà trasmessa prima del break pubblicitario che anticipa il programma e servirà per accumulare pubblico e migliorare la curva d’ascolto, replicando quanto già fa Mediaset con “Gira la ruota”, la breve anteprima di La Ruota della Fortuna. Si tratta di una mossa tattica studiata nei minimi dettagli, che potrebbe includere momenti dedicati allo scouting dei pacchisti o clip esclusive dal backstag

Affari Tuoi resta tra i programmi più visti della TV

Nonostante le sfide quotidiane, Affari Tuoi continua a essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Anche con un leggero calo rispetto allo scorso anno, il format rimane una garanzia di ascolti per Rai 1.

La rete pubblica, tuttavia, sta già pensando al futuro e, secondo indiscrezioni, sarebbe alla ricerca di un nuovo format da testare la prossima estate, forse in sostituzione di Techetechetè. L’obiettivo è innovare e sperimentare, seguendo la strategia vincente adottata da Mediaset nei mesi estivi.