Nelle prime settimane della nuova edizione del Grande Fratello, i concorrenti hanno condiviso storie personali e momenti difficili del loro passato. Tra le confessioni più forti: Giulia Soponariu ha raccontato di essere stata rapita da piccola, Grazia Kendi ha parlato di abusi e Francesca Carrara del TSO che ha fatto subire a sua madre.

La rivelazione di Bena scatena il gruppo

Nelle ultime ore un’altra confessione ha colpito gli spettatori e i coinquilini. Bena ha ammesso di aver stretto amicizia con donne mature in cambio di regali. Il giovane toscano ha spiegato: “Che regali? Una aveva 72 anni e vi dico cosa mi dava, in cambio… integratori alimentari, preparati per plumcake proteici e cose così”.

La dichiarazione ha diviso gli altri concorrenti: alcuni hanno riso, mentre altri hanno chiesto chiarimenti.

Le reazioni dei coinquilini

Francesco Rana ha commentato: “Io penso che Bena debba fare queste cose qui, ma non per denaro o per regali. Queste cose si fanno per i sentimenti, per trovare la ragazza giusta per lui. Magari non dovrebbe puntare a donne grandi, ma a gente della sua età”.

Omer Elomari ha espresso il suo disappunto, lasciando il gruppo e dicendo a Rasha Younes: “Non mi piace come pensa lui. Anche se lo fai, perché lo racconti? Questa roba non mi piace, non c’entra nemmeno il fatto che è piccolo”.

Rasha Younes ha replicato difendendo Bena: “Ha 27 anni, è grande ed è libero di dire quello che vuole, poi però è un problema suo se sbaglia”.