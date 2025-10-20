Martina Nasoni è tornata sui social a distanza di quasi due mesi dal 29 agosto, giorno in cui si palesò su Instagram dopo essersi sottoposta ad un trapianto di cuore.

“Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore", aveva scritto la vincitrice del Grande Fratello. La speaker radiofonica aveva emozionato il pubblico quando raccontò la sua battaglia contro una cardiomiopatia per la prima volta durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La sua storia ispirò anche il singolo sanremese 'La ragazza con il cuore di latta', scritto da Irama.

"In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita", aveva scritto l’ex gieffina in un lungo post condiviso su Instagram, e prima di ogni cosa aveva ringraziato l’equipe di medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per "aver guidato questo viaggio con competenza e cuore".

Martina aveva definito il suo percorso un vero e proprio "miracolo". Parole piene di gratitudine quelle che l'ex gieffina ha dedicato al suo donatore: "Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".

Ora, dopo il lungo periodo di recupero, Martina sta finalmente tornando a casa, come mostrato in una sua Instagram story con un selfie in auto, mascherina al volto, accompagnato dalla didascalia: “E dopo due mesi si torna a casa”.