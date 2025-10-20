Negli ultimi giorni, Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, è al centro delle cronache rosa. Dopo la conclusione della sua storia con Ciro Solimeno, emergono nuovi dettagli sul suo rapporto con Gianmarco Steri, ex corteggiatore non scelto.

Ciro Solimeno conferma l’incontro tra Martina e Gianmarco

A confermare le voci circolate sul web è stato proprio Ciro Solimeno durante un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto dichiarato dall’ex corteggiatore di Torre Annunziata, Martina avrebbe rivisto Gianmarco dopo la fine della loro storia e tra loro ci sarebbe stato anche un bacio.

Queste rivelazioni hanno scosso i fan della coppia, molti dei quali si sono detti delusi dall’atteggiamento dell’ex tronista.

I segnali social che non sono passati inosservati

Il pubblico ha iniziato a notare alcuni indizi sui social network:

Durante la relazione con Ciro , Martina avrebbe continuato a rispondere a commenti che nominavano Gianmarco .

, avrebbe continuato a rispondere a commenti che nominavano . L'ex tronista è stata recentemente fotografata con una collana regalo proprio di Steri , indizio che ha alimentato i sospetti dei fan.

, indizio che ha alimentato i sospetti dei fan. Dopo il trono, Martina e Gianmarco si sarebbero incontrati più volte negli stessi locali, alimentando le voci di un legame mai del tutto interrotto.

Il ruolo della famiglia e delle preferenze dei fratelli

Un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione riguarda i fratelli di Martina, che sembrerebbero aver sempre avuto una preferenza per Gianmarco Steri, esprimendo poca approvazione per la scelta della sorella.

Il thread dei fan su X

Su X, gli utenti hanno raccolto e analizzato tutte le “coincidenze” tra Martina e Gianmarco, creando un lungo thread che documenta ogni dettaglio osservato: dai commenti social ai gesti più piccoli. Questo ha alimentato ulteriormente il dibattito online e l’interesse mediatico.

La vicenda tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri continua a far discutere i fan di Uomini e Donne. Tra social, incontri pubblici e segnalazioni online, i riflettori restano puntati su una vicenda che sembra essere tutt’altro che conclusa.