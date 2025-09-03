Negli ultimi giorni si è diffusa rapidamente sul web una notizia che ha scatenato entusiasmo e curiosità tra i fan de Il Paradiso delle Signore e del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni circolate principalmente sui social, Lorenzo Spolverato, ex concorrente dell’ultima edizione del reality di Canale 5, sarebbe stato arruolato nel cast della decima stagione della popolare soap di Rai Uno, in onda a partire dall’8 settembre 2025.

Il rumor: Lorenzo Spolverato nel cast della soap?

La notizia è stata inizialmente rilanciata da alcune pagine social e siti di gossip, alimentando l’idea che Spolverato potesse debuttare come attore proprio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Il giovane modello ed ex gieffino avrebbe addirittura partecipato a delle riprese o visitato gli studi della fiction, secondo quanto riportato in alcuni post diventati virali.

Tuttavia, a fronte della rapida diffusione del rumor, diverse testate online hanno iniziato a interrogarsi sull’attendibilità della notizia.

La smentita ufficiale dalla produzione

A chiarire definitivamente la questione è stata la redazione di BlogTvItaliana, che ha contattato direttamente l’ufficio stampa della produzione della soap di Rai Uno. La risposta è stata netta: “La produzione fa sapere che non conosce questo attore, che per altro non risulta nemmeno come guest”, ha spiegato un portavoce ufficiale.

Con queste parole, la produzione ha escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento di Lorenzo Spolverato nel progetto: né come personaggio ricorrente, né come semplice figurante o comparsa.

Una bufala sgonfiata: nessun debutto attoriale su Rai Uno

Quindi, la notizia della partecipazione di Spolverato a Il Paradiso delle Signore 10 può essere ufficialmente archiviata come fake news. L’ex gieffino, pur godendo di una certa popolarità tra i fan del reality, non è coinvolto in alcun modo nella soap e non farà il suo debutto come attore nella prossima stagione.