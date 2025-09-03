Sembra che l’estate abbia portato una nuova ventata d’amore nella vita di Tommaso Zorzi. Dopo la fine della frequentazione con un designer legato a un noto brand di lusso, il volto noto di Cortesie per gli Ospiti è stato paparazzato in dolce compagnia, e questa volta si tratta di un volto ben conosciuto nel mondo dello sport.

Lo scorso weekend, il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva una serie di scatti che ritraggono Zorzi insieme al nuotatore Alex Di Giorgio. I due si trovavano a Pantelleria, e nelle immagini si scambiano tenerezze in spiaggia e in acqua, tra sorrisi, abbracci e anche un bacio immortalato dagli obiettivi dei paparazzi. Il magazine ha parlato apertamente di “passione estiva”, suggerendo che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Una coppia nata con calma

Secondo quanto riportato da Chi, Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbero ufficialmente una coppia. Il magazine ha anche ricordato che un possibile incontro tra i due era già stato ipotizzato nel 2020, durante la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello Vip. All’epoca, infatti, si era valutata l’idea di far entrare Di Giorgio nella Casa proprio per farlo conoscere a Zorzi, ma l’ingresso del nuotatore non si concretizzò per motivi personali.

Tuttavia, tra i due ci fu comunque un primo contatto via social, che oggi sembra aver trovato un naturale seguito. Le immagini pubblicate dimostrano che, sebbene ci sia voluto del tempo, Tommaso e Alex si sono finalmente conosciuti… e piaciuti.

I fan più attenti avevano già notato qualcosa: pochi giorni prima della pubblicazione del servizio fotografico, Zorzi aveva condiviso una foto con quello che ora possiamo definire il suo nuovo compagno.

Alex Di Giorgio: “Tommaso è intelligente e intraprendente”

Nel 2020, durante la messa in onda della quinta edizione del GF Vip, Alex Di Giorgio aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua possibile partecipazione al reality e proprio su Tommaso Zorzi. Ecco cosa aveva detto: “Voglio fare chiarezza. Oggi avrei dovuto iniziare la quarantena per poi arrivare al GF Vip. Sfortunatamente, per motivi lavorativi e personali, non potrò partecipare al reality. Speriamo per la prossima edizione.

Se sono fidanzato? No ragazzi, sono single. Che cosa penso di Tommaso Zorzi? Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti”.