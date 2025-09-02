Grandi novità per i fan di Amici di Maria De Filippi: la nuova edizione del talent show più amato della televisione italiana anticipa la sua messa in onda pomeridiana. A riportarlo è Publitalia, che svela la data di partenza della stagione 2025.

Cambio di programmazione: si parte di domenica

Contrariamente alla tradizione che vedeva l’inizio del programma di sabato, Amici 25 debutterà domenica 21 settembre 2025. Questa scelta è parte di una strategia di Mediaset per rafforzare la fascia pomeridiana domenicale su Canale 5, puntando su uno dei programmi di punta per intercettare il pubblico giovane e fidelizzato.

Il ritorno di Maria De Filippi e la nuova classe

Come sempre, il talent sarà condotto da Maria De Filippi. La nuova stagione vedrà la formazione della nuova classe di cantanti e ballerini che si sfideranno per conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia. Il pubblico potrà scoprire volti nuovi e talenti emergenti pronti a mettersi alla prova sul palco.

Perché l’anticipo? Una scelta strategica di Mediaset

L’anticipo di programmazione si inserisce in un quadro di rinnovamenti nei palinsesti di Mediaset. La domenica pomeriggio è uno degli slot televisivi più competitivi, e l’arrivo di Amici 25 rappresenta un tassello fondamentale per consolidare l’audience in questa fascia oraria.

Cosa aspettarsi da Amici 25

Oltre alla scoperta di nuovi talenti, l’edizione 2025 promette grandi sorprese anche per quanto riguarda il cast dei professori. Non è ancora stato svelato il cast completo, ma come da tradizione, ci si aspetta un mix di figure carismatiche pronte a dare spettacolo con le loro discussioni e prese di posizione.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito

Con l’anticipo della data di partenza, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Domenica 21 settembre 2025 il pubblico di Canale 5 potrà assistere alla prima puntata pomeridiana di Amici 25 e scoprire chi farà parte della nuova classe di cantanti e ballerini.