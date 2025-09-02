La nuova edizione di Uomini e Donne è appena iniziata e già non mancano i colpi di scena. Durante la registrazione di ieri, come anticipato da LolloMagazine, in studio era presente un terzo trono vuoto. Una scelta che non è passata inosservata agli occhi dei presenti e che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi.

Un trono misterioso a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni, il terzo trono non è stato ancora occupato nella puntata registrata ieri. A quanto pare, infatti, le dinamiche accadute a centro studio tra i protagonisti avrebbero rallentato i tempi, impedendo così la presentazione ufficiale del nuovo o della nuova tronista.

Un dettaglio che ha inevitabilmente aperto la strada a una serie di domande: chi siederà su quel trono?

Ipotesi sul nuovo tronista

Le possibilità sono diverse, e tutte alimentano la curiosità dei fan:

Un volto di Temptation Island : come spesso accade, il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia potrebbe aver portato alla ribalta un nuovo protagonista pronto a mettersi in gioco nel programma di Canale 5 .

: come spesso accade, il reality estivo condotto da potrebbe aver portato alla ribalta un nuovo protagonista pronto a mettersi in gioco nel programma di . Un volto già noto : non è escluso che la redazione possa puntare su un ex corteggiatore o su un personaggio televisivo che ha già fatto parlare di sé nelle passate edizioni.

: non è escluso che la redazione possa puntare su un o su un personaggio televisivo che ha già fatto parlare di sé nelle passate edizioni. Un volto totalmente nuovo: Maria De Filippi ci ha spesso sorpreso presentando persone sconosciute al mondo dello spettacolo, ma pronte a raccontare la propria storia e a cercare l’amore sotto i riflettori.

Quando verrà presentato il nuovo tronista?

Già oggi è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, e con molta probabilità sarà proprio questa l’occasione giusta per scoprire finalmente l’identità del terzo tronista