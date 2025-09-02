Beatrice Luzzi rompe il silenzio sui social e rivendica con forza il percorso che l'ha portata a diventare opinionista del Grande Fratello. Rispondendo a una serie di domande ricevute dai follower, l’attrice non ha nascosto un certo risentimento nei confronti di chi, secondo lei, avrebbe mal digerito la sua presenza nel reality di Canale 5.

“Da quando ho messo il sedere su quella sedia d’opinionista devo dire che ho visto tanta invidia in giro, mamma mia, una cosa…”, ha dichiarato Luzzi.

A queste parole ha poi aggiunto: “Non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia. Sono trent’anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no? […] Ho trovato penosi, sinceramente, molti personaggi e persone penose”.

Niente ritorno al Grande Fratello

Nonostante l'impegno e la visibilità ottenuta, Beatrice Luzzi non sarà presente nel cast della prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’attrice non farà parte né dell’edizione condotta da Simona Ventura, né della successiva che vedrà il ritorno di Alfonso Signorini, il conduttore che l’aveva fortemente voluta nel ruolo di opinionista.

Il nuovo Grande Fratello: solo volti sconosciuti

La prossima edizione del GF, guidata da Simona Ventura, si preannuncia con un taglio completamente rinnovato: nel cast ci saranno solo concorrenti non famosi, con l’esclusione degli ex partecipanti di Temptation Island. Tra le novità più discusse, anche l’ipotesi del ritorno al televoto via SMS, per dare maggiore controllo al pubblico a casa.

Cosa fa oggi Beatrice Luzzi

Conclusa la parentesi nel reality, Beatrice Luzzi è tornata a concentrarsi sulle sue passioni professionali originarie. Oggi lavora ancora come autrice. Parallelamente, ha lanciato diversi format sui social, continuando a coltivare il legame con la community cresciuta grazie alla sua partecipazione al reality.