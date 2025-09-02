Un momento di relax si è trasformato in un incubo per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, ex concorrenti del Grande Fratello, che lo scorso fine settimana sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale mentre erano in vacanza a Las Vegas. Fortunatamente, le conseguenze non sono state fatali: entrambi stanno bene e sono stati immediatamente soccorsi, ma la violenza dell'impatto ha lasciato profonde ferite, soprattutto ad Alfonso, che ha riportato evidenti escoriazioni a gambe e braccia.

Le immagini forti sui social e le critiche ricevute

I due hanno deciso di condividere quanto accaduto sui social, pubblicando immagini forti delle ferite e raccontando l’accaduto attraverso una serie di Instagram Stories. Tuttavia, invece di ricevere solo solidarietà e sostegno, sono stati sommersi da critiche da parte di utenti che li accusavano di voler "fare hype" o di cercare visibilità sfruttando il dramma.

A queste accuse ha risposto direttamente Alfonso, che si è sfogato tramite i social ricordando anche un episodio precedente, quando – dopo una rapina subita a casa sua – alcune persone avevano messo in dubbio la sua versione dei fatti solo perché non aveva pubblicato video o prove visive.

"Purtroppo, esistono ancora sciacalli che parlano senza vergogna, e si vantano delle visualizzazioni senza un minimo di tatto", ha scritto l’ex gieffino, sottolineando come la documentazione dell’incidente possa avere anche valore legale e sanitario per tutelare lui e la sua compagna.

Il nuovo sfogo di Alfonso D'Apice

Nelle ultime ore, Alfonso è tornato sull’argomento rendendosi protagonista di un nuovo sfogo, tirando in ballo anche i fan di Helena Prestes, sua ex coinquilina nella Casa più spiata d’Italia.

“A qualche giorno da quello che è successo voglio condividere una riflessione per chiudere definitivamente questo orribile capitolo. Quando l'adrenalina è scesa e la lucidità è tornata, sono arrivati i dolori e i lividi. Chiara e i miei amici, per la paura, sono stati molto male, e io ho voluto stargli vicino. Tutto questo ha fatto soffrire anche me. Ma una cosa che mi ha toccato fortemente è stato leggere certi commenti. Soprattutto da persone adulte, che hanno figli e nipoti, scrivere frasi disumane come: 'peccato che non siano morti', 'è il karma per quello che hanno fatto a Helena', o 'lo fanno solo poer hype'.

Mi chiedo: che razza di mondo è questo? Se in quell'auto ci fossero stati i vostri figli? E se fossimo morti davvero, avreste scritto le stesse cose? La cosa che mi spaventa è che, secondo me, sì: lo avreste fatto.

Se guardare la tv o Instagram vi porta a questo, allora vi invito a spegnere tutto e buttare i telefoni. Mi è capitato di leggere padri di famiglia, madri di figli e figlie, scrivere cose abominevoli... e addirittura goderne. Date l'esempio, sappiate comportarvi. A nessun figlio o figlia piacerebbe leggere certi commenti rivolti a dei coetanei. E nemmeno i vostri beniamini, le persone per cui fate tanto il tifo, approverebbero. Anzi, sono sicuro che leggendo i tanti auguri di morte si dissocerebbero da voi. Lo far anche io, se qualcuno che dice di sostenermi scrivesse cose simili. Infine, grazie ai miei amici ex compagni di avventura che mi hanno scritto o chiamato per assicurarsi su come stessi. E grazie a tutti voi che mi avete difeso e sostenuto sempre. Vi voglio bene".