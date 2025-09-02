Lunedì primo settembre ha debuttato su Canale 5 il nuovo programma pomeridiano “Dentro La Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione, nata dalle ceneri di Pomeriggio 5, si è proposta con un taglio più giornalistico e investigativo, in linea con lo stile del suo conduttore.
Il programma ha trattato fin da subito temi forti e d’attualità:
- la scarcerazione del rapitore del piccolo Tommy
- l’omicidio di Marco Vannini
- l’omicidio di Silvana
- l’omicidio di Cecilia
- l’omicidio di Sara Campanella
- l’omicidio di Pierina
- il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”
A chiudere la puntata, un tema più leggero ma curioso: Ginostra invasa dalle capre.
Gli ascolti della prima puntata
Il debutto di “Dentro La Notizia” ha raccolto:
- 1.277.000 telespettatori con il 18.2% di share nella prima parte
- 1.220.000 telespettatori con il 16.0% di share nella seconda
- 1.219.000 telespettatori con il 14.0% di share nella fase dei saluti
Un risultato tiepido, se si considera che La Vita in Diretta non è ancora tornata in onda (ripartirà da lunedì prossimo su Rai1). Nonostante ciò, Gianluigi Nuzzi ha preferito non soffermarsi troppo sui numeri, dichiarando:
“La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere”.
Confronto con gli ascolti di Myrta Merlino
Pur trattandosi di due programmi differenti, è inevitabile il confronto tra “Dentro La Notizia” e “Pomeriggio 5”, soprattutto nella versione condotta da Myrta Merlino, che ha preso il timone dopo Barbara d’Urso.
Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2023
- 1.633.000 telespettatori – 21,37% di share (prima parte)
- 1.572.000 telespettatori – 19,33% di share (seconda parte)
- 1.482.000 telespettatori – 16,57% di share (saluti)
Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2024
- 1.098.000 telespettatori – 14,9% di share (prima parte)
- 969.000 telespettatori – 12,4% di share (seconda parte)
- 909.000 telespettatori – 10,7% di share (saluti)