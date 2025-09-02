A cura di Annalisa Accardo

Lunedì primo settembre ha debuttato su Canale 5 il nuovo programma pomeridiano “Dentro La Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione, nata dalle ceneri di Pomeriggio 5, si è proposta con un taglio più giornalistico e investigativo, in linea con lo stile del suo conduttore.

Il programma ha trattato fin da subito temi forti e d’attualità:

  • la scarcerazione del rapitore del piccolo Tommy
  • l’omicidio di Marco Vannini
  • l’omicidio di Silvana
  • l’omicidio di Cecilia
  • l’omicidio di Sara Campanella
  • l’omicidio di Pierina
  • il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”

A chiudere la puntata, un tema più leggero ma curioso: Ginostra invasa dalle capre.

Gli ascolti della prima puntata

Il debutto di “Dentro La Notizia” ha raccolto:

  • 1.277.000 telespettatori con il 18.2% di share nella prima parte
  • 1.220.000 telespettatori con il 16.0% di share nella seconda
  • 1.219.000 telespettatori con il 14.0% di share nella fase dei saluti

Un risultato tiepido, se si considera che La Vita in Diretta non è ancora tornata in onda (ripartirà da lunedì prossimo su Rai1). Nonostante ciò, Gianluigi Nuzzi ha preferito non soffermarsi troppo sui numeri, dichiarando:

“La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere”.

Confronto con gli ascolti di Myrta Merlino

Pur trattandosi di due programmi differenti, è inevitabile il confronto tra “Dentro La Notizia” e “Pomeriggio 5”, soprattutto nella versione condotta da Myrta Merlino, che ha preso il timone dopo Barbara d’Urso.

Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2023

  • 1.633.000 telespettatori21,37% di share (prima parte)
  • 1.572.000 telespettatori19,33% di share (seconda parte)
  • 1.482.000 telespettatori16,57% di share (saluti)

Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2024

  • 1.098.000 telespettatori14,9% di share (prima parte)
  • 969.000 telespettatori12,4% di share (seconda parte)
  • 909.000 telespettatori10,7% di share (saluti)

 