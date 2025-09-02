Lunedì primo settembre ha debuttato su Canale 5 il nuovo programma pomeridiano “Dentro La Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione, nata dalle ceneri di Pomeriggio 5, si è proposta con un taglio più giornalistico e investigativo, in linea con lo stile del suo conduttore.

Il programma ha trattato fin da subito temi forti e d’attualità:

la scarcerazione del rapitore del piccolo Tommy

l’ omicidio di Marco Vannini

l’ omicidio di Silvana

l’ omicidio di Cecilia

l’ omicidio di Sara Campanella

l’ omicidio di Pierina

il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”

A chiudere la puntata, un tema più leggero ma curioso: Ginostra invasa dalle capre.

Gli ascolti della prima puntata

Il debutto di “Dentro La Notizia” ha raccolto:

1.277.000 telespettatori con il 18.2% di share nella prima parte

con il nella prima parte 1.220.000 telespettatori con il 16.0% di share nella seconda

con il nella seconda 1.219.000 telespettatori con il 14.0% di share nella fase dei saluti

Un risultato tiepido, se si considera che La Vita in Diretta non è ancora tornata in onda (ripartirà da lunedì prossimo su Rai1). Nonostante ciò, Gianluigi Nuzzi ha preferito non soffermarsi troppo sui numeri, dichiarando:

“La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere”.

Confronto con gli ascolti di Myrta Merlino

Pur trattandosi di due programmi differenti, è inevitabile il confronto tra “Dentro La Notizia” e “Pomeriggio 5”, soprattutto nella versione condotta da Myrta Merlino, che ha preso il timone dopo Barbara d’Urso.

Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2023

1.633.000 telespettatori – 21,37% di share (prima parte)

– (prima parte) 1.572.000 telespettatori – 19,33% di share (seconda parte)

– (seconda parte) 1.482.000 telespettatori – 16,57% di share (saluti)

Ascolti prima puntata – Myrta Merlino 2024