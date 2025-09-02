Mancano ormai poche settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5, e questa volta la nuova edizione promette un vero e proprio ritorno alle origini. Dopo anni di format ibridi, questa volta sarà una stagione completamente Nip, con un cast formato da persone comuni, sconosciute al mondo dello spettacolo. Alla conduzione ci sarà, per la prima volta, Simona Ventura, pronta a mettersi alla prova con uno dei reality più longevi della TV italiana.

Quando inizia il Grande Fratello 2025?

La data di partenza è fissata per lunedì 15 settembre 2025, con la finale prevista intorno al 22 dicembre, per un totale di circa 100 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Concorrenti: pochi ma buoni?

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, il cast sarebbe già stato chiuso e dovrebbe essere composto da 10 a 12 concorrenti. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Quel che è certo è che si tratterà di volti completamente nuovi, senza influencer, TikToker o ex volti noti dei reality.

Simona Ventura alla conduzione

Grande attesa per l’esordio di Simona Ventura alla guida del Grande Fratello. Dopo aver condotto numerosi programmi di successo, per lei si tratta della prima volta nel mondo del reality classico. Secondo molti, potrebbe portare nuova energia e un approccio più narrativo al racconto delle dinamiche tra i concorrenti.

Le principali novità dell’edizione 2025

Solo concorrenti Nip : esclusi influencer, content creator e personaggi noti. Si torna alle radici del programma con storie autentiche e relazioni vere .

: esclusi influencer, content creator e personaggi noti. Si torna alle radici del programma con . Durata ridotta : massimo 100 giorni , rispetto ai quasi 6 mesi delle edizioni passate.

: massimo , rispetto ai quasi 6 mesi delle edizioni passate. Una sola puntata a settimana : appuntamento fisso in prima serata, senza raddoppi infrasettimanali .

: appuntamento fisso in prima serata, . Televoto via SMS : niente app o web, si torna al classico televoto via messaggio.

: niente app o web, si torna al classico televoto via messaggio. No postazione social : eliminata anche la postazione di commento social, gestita lo scorso anno da Rebecca Staffelli .

: eliminata anche la postazione di commento social, gestita lo scorso anno da . Pubblico in studio e fuori dalla casa : dopo anni di restrizioni, torneranno le folle a sostenere i concorrenti dal vivo , sia in studio che fuori la casa.

: dopo anni di restrizioni, torneranno , sia in studio che fuori la casa. Regolamento più severo : comportamenti scorretti o linguaggio inappropriato non saranno più tollerati, in un’ottica di maggiore educazione e rispetto.

: comportamenti scorretti o linguaggio inappropriato non saranno più tollerati, in un’ottica di maggiore educazione e rispetto. Nuova regia in 4K e ambientazioni mobili: previste anche gare culinarie per guadagnarsi il budget settimanale.

Due edizioni separate: GF Nip e GF Vip

La vera rivoluzione di quest’anno è la divisione in due edizioni distinte: