Mancano solo tre settimane al ritorno dell’amatissimo dating show di Canale 5. Dal 22 settembre, infatti, Uomini e Donne tornerà ad intrattenere il pubblico dal lunedì al venerdì, come sempre alle 14:45.

I nuovi tronisti: Flavio Ubirti e Cristiana Anania

Negli ultimi giorni sono state registrate le prime puntate della nuova stagione, con l’annuncio di due nuovi tronisti: l’ex tentatore Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Entrambi hanno già iniziato a conoscere i loro pretendenti e a scoprire nuove possibilità d’amore.

Il successo di Martina De Ioannon

Tra i protagonisti che hanno fatto sognare di più nell’ultima stagione c’è sicuramente l’ex tronista Martina De Ioannon. La giovane romana ha intrapreso il suo percorso dopo la fine della relazione con Raul Dumitras e la loro partecipazione a Temptation Island.

Durante il suo trono, Martina ha deciso di conoscere meglio due corteggiatori in particolare: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il suo percorso è stato molto amato dai telespettatori, soprattutto per il forte dualismo tra i due pretendenti.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Lo scorso gennaio, Martina De Ioannon ha scelto di terminare il suo percorso scegliendo Ciro Solimeno. Da sette mesi, i due sono inseparabili e sembrano più innamorati che mai.

Recentemente, Martina ha pubblicato un selfie su Instagram in cui bacia teneramente il fidanzato, ricordando a un anno dalle registrazioni del suo trono un aneddoto curioso. La romana aveva ammesso di non essere stata attratta da nessuno dei corteggiatori durante il primo appuntamento al buio, ma col tempo la vita l’ha sorpresa.

Quando l’amore ti colpisce all’improvviso

Martina ha voluto sottolineare questo momento con una canzone di Olly, vincitore dell’ultimo Sanremo, inserendo un testo che sembra proprio riferito a loro: “Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi, ed è da questa domenica che è capitato a noi”.