In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavio Ubirti. Secondo le malelingue, infatti, i due si conoscevano già prima dell’inizio del programma Uomini e Donne. A intervenire per fare chiarezza una volta per tutte è stato il manager di Flavio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali.

Flavio Ubirti sul Trono Classico

La scorsa settimana ha preso il via la nuova edizione di Uomini e Donne e, in questi giorni, si stanno svolgendo le prime registrazioni del celebre dating show. Tra i nuovi tronisti del Trono Classico spicca proprio Flavio Ubirti, già noto al pubblico come ex tentatore di Temptation Island.

Attualmente, il giovane modello ha iniziato a conoscere le sue corteggiatrici e sembra avere un particolare interesse per Martina Cardamone, con la quale ha già condiviso due esterne. Tuttavia, un dettaglio ha fatto scattare l’attenzione del pubblico e ha dato il via a un vero e proprio caso mediatico.

Sospetti sui social: Martina segue l’agenzia di Flavio

Come ha fatto notare Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip televisivo, Martina segue su Instagram la Alex Model Agency, ovvero l’agenzia che rappresenta Flavio. Subito dopo la registrazione dell’ultima puntata, la corteggiatrice ha anche reso il suo profilo Instagram privato, alimentando ulteriormente i sospetti.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che Flavio e Martina potessero conoscersi già da tempo e che il loro percorso nel programma non fosse del tutto genuino. Ma a smentire tutto è arrivata una dichiarazione ufficiale.

Parla il manager di Flavio Ubirti

A rompere il silenzio è stato proprio il manager di Flavio Ubirti, che ha contattato direttamente Pugnaloni per chiarire la situazione. Queste le sue parole: “Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione con noi. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma Martina non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Infatti, come è facilmente dimostrabile, non compare tra le nostre modelle sul sito ufficiale, a differenza di Flavio”.

Il manager ha poi aggiunto: “Il fatto che Martina ci segua su Instagram è normale: nel nostro settore molte modelle seguono agenzie per curiosità e viceversa”.

Nessun legame pregresso tra Flavio e Martina

Dalle parole dell’agente sembrerebbe dunque che non ci sia alcuna connessione pregressa tra Martina Cardamone e Flavio Ubirti, confermando che l’interesse nato tra i due sia reale e spontaneo.

Resta ora da vedere come evolverà la loro conoscenza all’interno del programma. I fan di Uomini e Donne non dovranno far altro che continuare a seguire le puntate per scoprirlo.