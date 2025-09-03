Nonostante la nuova stagione di Uomini e Donne tornerà in onda solo a partire dal 22 settembre 2025, le registrazioni sono già iniziate da più di una settimana, e come sempre, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over è ancora una volta Gemma Galgani.

Gemma volta pagina: inizia una nuova conoscenza

La dama torinese aveva concluso l’ultima stagione tra tensioni e delusioni, complice un triangolo sentimentale con Arcangelo e Marina, che aveva lasciato il pubblico diviso. Tuttavia, Gemma sembra essere pronta a ricominciare e, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe già iniziato una nuova frequentazione con un cavaliere di nome Mario.

Stando alle anticipazioni (clicca QUI per leggerle), tra Gemma e Mario ci sarebbe stata fin da subito una forte intesa, tanto da iniziare già a parlare di sentimenti. Tuttavia, mentre la Galgani sembrerebbe molto coinvolta, Mario avrebbe deciso di approfondire anche un’altra conoscenza, quella con una nuova dama di nome Magda.

Il colpo di scena: Mario è il padre di Claudia Lenti

A rendere ancora più intrigante la vicenda è l’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, uno dei principali esperti e insider del dating show. Attraverso le sue Instagram Stories, Pugnaloni ha rivelato un dettaglio destinato a far discutere: “Una notizia davvero CHOC GOLD: Mario, il cavaliere che sta conoscendo Gemma, è il padre di Claudia”.

Sì, avete letto bene: Mario sarebbe il padre di Claudia Lenti, ex dama del Trono Over, nota per la sua turbolenta frequentazione con Alessio Pili Stella — quest’ultimo ancora presente nel parterre maschile.

Claudia Lenti

Un retroscena che riaccende i riflettori

La notizia ha subito acceso i riflettori sul passato di Claudia Lenti, che aveva lasciato il programma tra le polemiche, dopo una serie di discussioni accese proprio con Alessio. Ora, con il padre Mario all’interno dello studio e una conoscenza in corso con Gemma Galgani, il cerchio si chiude in modo inaspettato e curioso.