Amici di Maria De Filippi tornerà a settembre su Canale 5 con la sua 25esima edizione, un traguardo importante per uno dei talent show più seguiti della televisione italiana. L’attesa cresce e, come sempre, il pubblico si chiede chi saranno i nuovi allievi pronti a farsi strada e conquistare il successo oltre la cerchia familiare.

Il possibile ritorno di Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani

Tra i primi nomi che circolano per la prossima edizione spiccano due ex ballerini: Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Entrambi sono stati costretti a lasciare la trasmissione lo scorso anno a causa di infortuni, ma è stata loro promessa una nuova opportunità a settembre.

Il “riciclo” non sarebbe una novità assoluta per Amici: in passato, infatti, alcuni allievi richiamati dopo una prima esperienza sono riusciti a vincere il talent, come è successo a Andreas Muller e Mattia Zenzola. Riusciranno Alessio e Dandy a essere più fortunati rispetto ad altri che, come le cantanti Kia e Nahaze, erano state promesse di ritorno senza poi essere richiamate?

Ritorno delle squadre e possibili cambiamenti nel pomeridiano

Tra i rumors più caldi su Amici 25 c’è la voce di un possibile ritorno delle squadre nella fase pomeridiana del programma, una scelta che potrebbe riportare maggiore competitività e dinamicità tra gli allievi. Inoltre, si parla di un possibile rientro di Giuliano Peparini, figura storica e coreografo apprezzatissimo dagli appassionati del talent.

Conferme e nuove collaborazioni

L’unica certezza resta la conduzione di Maria De Filippi, affiancata dal cast storico dei docenti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Intanto, nelle ultime settimane ha fatto parlare anche una dichiarazione di Garrison Rochelle, storico docente di danza della trasmissione, che ha spiegato come sarebbe pronto a tornare solo se chiamato da Maria De Filippi. “Se Maria mi avesse chiamato, avrei accettato subito”, ha detto, ma allo stato attuale non ci sono proposte per un suo ritorno da docente, anche se potrebbe partecipare come giudice nelle sfide.

Quando inizia Amici 25?

La nuova edizione è fissata per partire domenica 21 settembre, pronta a portare sullo schermo nuovi talenti, qualche gradito ritorno e, molto probabilmente, qualche sorpresa sul format.