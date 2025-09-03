er anni è rimasta dietro le quinte, lavorando come produttrice televisiva, ma nel 2021 Sonia Bruganelli ha deciso di mostrarsi al grande pubblico, accettando la sfida come opinionista del Grande Fratello Vip nelle edizioni 2021 e 2022. In seguito, l’abbiamo vista anche sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle.

Dopo aver lasciato il segno nei programmi condotti da Alfonso Signorini e Milly Carlucci, la Bruganelli potrebbe presto intraprendere una nuova avventura televisiva, stavolta in un contesto completamente diverso: quello di Pechino Express, il celebre adventure game di Sky Uno e TV8, condotto da Costantino della Gherardesca.

Il retroscena: Sonia e Davide in gara a Pechino Express?

Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, tra le coppie che potrebbero partecipare alla nuova edizione di Pechino Express 2026 ci sarebbe proprio quella formata da Sonia Bruganelli e dal figlio Davide Bonolis. La notizia non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un forte interesse da parte di madre e figlio per il programma.

“Pare che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game e quale partner migliore se non il figlio Davide Bonolis?”, si legge su Affari Italiani.

Come da tradizione, le registrazioni di Pechino Express dovrebbero iniziare tra ottobre e novembre, con messa in onda prevista per la primavera 2026. Se la voce fosse confermata, potremmo vedere Sonia e Davide affrontare insieme le tappe estreme, tra prove fisiche, autostop e culture lontane.

Un legame speciale tra madre e figlio

Oltre all’interesse per il mondo televisivo, ciò che rende questa possibile partecipazione particolarmente emozionante è il legame profondo che unisce Sonia Bruganelli al figlio Davide Bonolis, nato dal matrimonio con Paolo Bonolis. Di recente, Sonia ha raccontato pubblicamente l'importanza di Davide nella sua vita, specialmente nei momenti più difficili.

“Le cose preferite di mio figlio? Non vorrei che sembrasse un maschio basico, ma direi: il calcio, le ragazze e poi la mamma!”, ha raccontato con ironia e affetto.

Ha anche ricordato come, in un periodo segnato dalla depressione, proprio Davide – ancora piccolo – le fu vicino con una dolcezza disarmante: “Lui mi ha aiutata nel secondo momento più difficile della mia vita. L’ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutata a vivere con più leggerezza. Una volta, in un momento buio, venne da me e mi disse: ‘Mamma ma tu mica muori?’. Lo vidi perso, e da lì è iniziata la mia voglia di rialzarmi’”.