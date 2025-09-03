Ieri pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

Trono Over: Gemma al centro delle polemiche

Si parte dal trono over, con la protagonista indiscussa Gemma Galgani. La dama è uscita a cena con Mario: Gemma si è mostrata molto entusiasta e propensa alla conoscenza, quasi come “l’innamorata”. Tuttavia, in studio scopre che Mario ha avuto un incontro anche con una nuova dama, Magda. Prima della cena con Gemma, infatti, Mario ha fatto un aperitivo proprio con Magda.

La situazione ha scatenato una lite tra Gemma e Magda al centro dello studio, con accuse reciproche molto accese. La tensione si è conclusa con Mario che ha scelto di ballare proprio con Magda.

Nuove uscite e confronti nel trono over

Proseguono anche le conoscenze di altre dame: Agnese De Pasquale è uscita con Roberto, mentre Gloria Nicoletti ha proseguito la sua conoscenza con Francesco.

Tiziana, dama già presente nella scorsa edizione e nota per aver conosciuto Sebastiano Mignosa, è uscita con Rocco, ma è stata attaccata da Antonio e dallo stesso Sebastiano, che la hanno definita falsa.

Infine, Arcangelo, interesse di Gemma, è uscito con una nuova dama di nome Tatiana.

Trono Classico: esterne, nuovi ingressi e scontri

Passando al trono classico, continuano le esterne per i tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Durante la registrazione odierna, Cristiana ha portato in esterna un nuovo corteggiatore, Manuel, mentre non ha avuto esterne con Jakub.

Flavio, invece, ha portato fuori in esterna la corteggiatrice Denise; con Martina non c’è stata alcuna esterna. Nel corso della puntata, un’altra corteggiatrice ha duramente attaccato Flavio, definendolo un “moscio”. Il tronista ha risposto prontamente: “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”. Lei inizialmente ha detto “Okay, me ne vado”, ma poi ha deciso di restare.