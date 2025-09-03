Mercoledì scorso ha preso il via l’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama cinematografico e glamour.

Come ogni anno, le star hanno sfilato sul red carpet, regalando momenti iconici tra eleganza, look audaci e portamenti da vera diva. Ma la magia di Venezia non è solo cinema: è anche l’occasione per ammirare (o criticare) gli outfit e i modi di fare di chi calca il celebre tappeto rosso del Lido.

Karina Cascella irrompe con una critica feroce

Tra i tanti commenti e riflessioni sul Festival, è arrivata "a gamba tesa" l’opinione di una delle voci più riconoscibili del piccolo schermo: Karina Cascella.

Nota al pubblico per il suo ruolo di opinionista storica a Uomini e Donn", la Cascella è famosa per il suo carattere diretto e pungente, e per non avere mai peli sulla lingua. Anche questa volta, ha deciso di dire la sua – e lo ha fatto in maniera netta e senza filtri.

L’elogio a Julia Roberts

Tutto è cominciato con una storia Instagram in cui Karina ha condiviso una foto della splendida Julia Roberts, accompagnata da parole colme di stima: "Poco trucco. Abito elegantissimo. Capelli appena mossi sciolti. Si presenta con il suo meraviglioso sorriso, nella sua semplicità e umiltà. Un’icona di bellezza con il suo immenso talento: una Dea".

Ma non si è fermata qui. Ha continuato: "Firma autografi, sorride a tutti. Zero ammiccamenti. Zero smorfie. Sfila semplicemente, anzi sembra un po’ ‘timida’ nella sua umiltà".

Un chiaro esempio, per Karina, di classe vera, quella che – secondo lei – manca a molte delle presenze italiane sul red carpet.

La stoccata alle influencer italiane

Dopo l’elogio alla diva hollywoodiana, è arrivata la critica affilata a chi, secondo Karina, di "diva" ha solo la pretesa: "E poi invece ci sono le influencer italiane che senza vergogna vanno a Venezia, alcune invitate dagli sponsor, altre pagando pur di essere lì.

Sfilano come se fossero star internazionali, ammiccano, se la tirano fino a spezzarsi su quei tacchi, postano video anche del pettine che usano prima di andare a fare la loro becera figura di merda sul tappeto rosso.

E ogni anno è sempre peggio. E io mi domando sempre da dove prendano il coraggio. Fine di una storia TRISTE".

"La vera diva non ostenta"

Il pensiero di Karina Cascella si conclude con una riflessione sul significato autentico di essere una vera diva: “Perché le vere dive non hanno bisogno di apparire. Una vera diva resta umile, non ha bisogno di ostentare, di strafare, di esagerare. Perché la classe non è acqua e non si compra con i soldi”.