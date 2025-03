Karina Cascella è tornata in tv e ieri è stata ospite di Dario Maltese a Pomeriggio 5. L’opinionista non ha perso tempo ed ha subito litigato con due colleghe. Tutto è iniziato quando l’ex volto di Uomini e Donne ha detto la sua sugli influencer: “Io ho la mia opinione sugli influencer. Poi per me Rita De Crescenzo non è il male, fa anche sorridere e le cose brutte sono altre, c’è molto di peggio. Lei rispetto ad alcune è anche simpatica. Ci sono cose ben più gravi rispetto a lei. A me piacciono le cose semplici. Io conosco il lavoro reale, faccio un lavoro vero e poi lavoro pure con i social, ma non si può definire tale. L’ho sempre detto e non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace”.

A quel punto è intervenuta Samantha De Grenet, che non si è trovata d’accordo con l’opinione della Cascella: “Eccome se io lo definisco lavoro! Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti. Tu fai di tutta l’erba un fascio”.

Stefania Orlando, anche lei presente in studio, ha concordato con la De Grenet: “Non è assolutamente vero, si può lavorare con i social ed è un lavoro, il termine infleuncer è entrato anche nella Treccani. Ci sono influencer di tutti i tempi, anche molto seri, con contenuti validi e che hanno sponsor e credibilità. Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo! Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai in primis”.

A quel punto, Karina Cascella è sbottata e ha bacchettato Stefania: “Guarda che io ho un ristorante. Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo. Il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure”. Nemmeno il tempo di finire la frase che Samantha De Grenet è intervenuta: “Senti, falso moralismo lo dici a tua sorella e non a me!”.

E la lite non è finita in diretta, visto che dopo la pubblicità Dario Maltese ha rivelato: “Voi non potete capire cos’è successo durante la pubblicità. Queste due ragazze qui mi hanno fatto disperare, perché continuavano a discutere tutto il tempo, non sono riuscito a fermarle. Io volevo fare una foto con loro, non l’ho potuta fare”.