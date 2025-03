La prima puntata del Serale di Amici 24 è stata ricca di colpi di scena: ci sono state due eliminazioni, tre ospiti e anche una svolta inattesa con una proposta che Maria De Filippi ha fatto ad uno degli allievi che hanno dovuto abbandonare la scuola. Come di consueto, non sono mancate le litigate tra professori e i giudizi taglienti di Cristiano Malgioglio, che durante la registrazione di ieri ha espresso alcune perplessità sul modo di cantare di uno di ragazzi.

Protagoniste delle litigate sono state Anna Pettinelli e Alessandra Celentano, entrambe per dei guanti di sfida. Stando alle anticipazioni, la maestra di danza classica, attraverso delle prove fotografiche avrebbe dimostrato che Francesca, l’allieva di Deborah Lettieri, è perfettamente capace di eseguire il guanto che le ha lanciato. A quanto pare, però, la Lettieri non l’ha presa benissimo.

Una forte discussione anche per la Pettinelli in merito alla sfida tra il suo Nicolò e l’alunno di Zerbi, Jacopo Sol. Malgioglio, invece, ha fatto discutere per un giudizio che ha dato ad uno dei ragazzi più popolari della scuola mariana. Il giudice, infatti, ha detto che TrigNo non si fa capire quando canta perché non scandisce bene le parole.

Amici 24, anticipazioni prima puntata del Serale

“Una lite si scatena nella seconda manche per il guanto di sfida. La Celentano ha presentato la foto di Francesca sulle punte dove spiegava che Francesca aveva tutte le possibilità per fare il guanto. Grossa discussione anche per il guanto di sfida tra Jacopo Sol e Nicolò. La Pettinelli si surriscalda subito. Poco dopo Sabrina Ferilli ha portato una rosa a Maria De Filippi. La conduttrice la regala poi ad Elena per il suo debutto. Malgioglio ha detto a TrigNO che non lo capisce quando canta perché canta troppo veloce – si legge su SuperGuidaTv -. Tutti gli altri hanno ricevuto soprattutto complimenti a parte Daniele che è stato criticato da Elena. La professionista ha detto all’allievo della Celentano che non ha espressività”.