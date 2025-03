Sono ormai alcuni giorni che Striscia la Notizia si sta occupando dei mezzi che i fandom utilizzano per dare più voti possibili al loro concorrente del Grande Fratello preferito. Sappiamo di bot, VPN per votare dall’estero e email farlocche. Un ex fan “pentita”, ha raccontato a Valerio Staffelli come questi pacchetti acquistati illegalmente sul dark web vengono utilizzato sul sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A quanto pare, non si tratta di email temporanee, ma di veri e propri indirizzi di posta elettronica italiani rubati (con annesse password), e quindi in sostanza è praticamente impossibile riconoscerli e invalidare i voti che provengono proprio da questi login. L’ex fan in questione ha parlato di quantità mostruose di mail (il numero stimato è di circa 250mila), che poi verrebbero distribuite in gruppi Telegram in cui sono iscritte poche migliaia di persone, che poi passano le giornate a votare.

Televoto Grande Fratello, parla una fan "pentita": "Pacchetti comprati sul dark web"

“Praticamente loro hanno intere liste di email con relative password rubate. Da lì abbiamo accesso a file enormi, alcuni da 20.000 mail, altre da 90.000 mail, ma anche 250.000 mail. Però vengono dati degli accorgimenti per non farsi scoprire dal Grande Fratello.

Quindi cosa si fa? Per essere sicuri di non essere beccati, si fa la registrazione sul sito del Grande Fratello con quelle email. Nel momento in cui ti arriva la conferma di verifica del sito sulla mail, clicchi, confermi la mail e poi elimini tutto. È una pratica illegale ovviamente, perché sono email di possesso di altre persone, letteralmente rubate. Più si attinge a questi pacchetti di email e più si può ottenere un risultato più grande nelle votazioni”.