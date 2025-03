Stefania Orlando è tornata a punzecchiare Shaila Gatta, che due giorni fa è tornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato. Una scena, quella del bacio tra l’ex velina e il modello milanese, che non è stata apprezzata dalla showgirl: “Più che un bacio una gastroscopia”.

Ospite di Dario Maltese a Pomeriggio 5, la Orlando ha aggiunto: “Stanotte ho visto che sono tornati a baciarsi nella loro consueta riservatezza al centro del giardino. Più che un bacio è stata una gastroscopia. Questo toglie a questa coppia l’autenticità. Questa teatralità mi dà l’idea di essere due persone che pur di arrivare in finale… E questo non so se sia l’ultimo atto. Potrebbe ancora succedere di tutto”.

Stefania Orlando su Shaila Gatta: "Si è plasmata per Lorenzo"

“Le dinamiche di coppia, anche quelle basate sull’amicizia, possono essere un grande vantaggio fuori dalla Casa, ma credo che Shaila avrebbe potuto brillare in questo Grande Fratello anche da sola. È una ragazza solare, piena di energia, un’ottima ballerina, e avrebbe avuto molto da offrire. Purtroppo, ha investito gran parte delle sue forze in questa relazione, perdendo molte opportunità. Già sua madre, per prima, e poi tutti noi a turno, le abbiamo fatto notare la situazione, ma lei è rimasta saldamente legata a Lorenzo, difendendolo sempre e plasmandosi a lui per renderlo felice, spesso mettendo da parte sé stessa”.