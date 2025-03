La situazione al Grande Fratello è ormai totalmente fuori controllo, e sono diversi mesi che i familiari di alcuni concorrenti sono vittima degli hater. Mariarosaria Marino, madre di Zeudi Di Palma, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, durante la quale è apparsa particolarmente provata. La mamma dell’ex Miss Italia, che ha subito minacce e insulti, ha deciso di intervenire, anche legalmente, per porre un freno ad una situazione divenuta ormai insostenibile. La donna, inoltre, si è detta preoccupata per le offese che sua figlia riceve sui social, e che spesso si concentrano sull’orientamento sessuale della gieffina.

“Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia. Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi al Grande Fratello, ma non c'è stato nulla di programmato. Sono preoccupata per mia figlia e per tutte le ragazze e i ragazzi come lei che ancora oggi devono sentirsi giudicati per la loro sessualità. Inoltre ho dovuto parlare con i miei avvocati perché è accaduta una cosa molto grave che riguarda me”.

E ancora: “Nel momento in cui Zeudi è diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un clan mafioso. Questa situazione è intollerabile. Come è intollerabile che per una battuta, uno scherzo fatto da mia figlia all'interno della casa, si stia dicendo che Zeudi abbia acquistato la corona di Miss Italia. Miss Italia è un concorso onesto e serio. Mia figlia ha vissuto questo concorso con impegno e amore. E Scampia l'ha celebrata in un momento complesso della nostra vita che è quello del lockdown”.

Poi, Mariarosaria Marino ha aggiunto: “Io ci tengo a ringraziare Mediaset perché ha dato un'opportunità a Zeudi, ma non sono felice per come si stanno comportando sui social contro mia figlia, contro la mia persona e contro tutte le famiglie. Non ho mai parlato fino ad ora per mantenere un equilibrio, però anche noi abbiamo ricevuto minacce, abbiamo subito diffamazione e calunnie. Per un bel po' ho dovuto tenere chiuso il mio profilo personale e poi ho dovuto limitare i commenti esterni (da parte di chi non segue la pagina, ndr) del profilo di mia figlia. Una cosa è il diritto di critica, un'altra è la diffamazione.

Sono una mamma. Penso anche a tutte le famiglie degli altri concorrenti. Devono essere rispettate. Perché è uno stress emotivo, oltre a essere uno stress psicologico. Voglio ricordare che il Grande Fratello è un gioco. Noi famiglie siamo colpite emotivamente da tutto ciò. Ripeto, non è giusto. Troppe diffamazioni e calunnie”.

E ancora: “Nella mia vita ho cercato di fare sempre del bene. Di fare volontariato, volontariato vero, senza fondi, senza nulla. Tutto questo mi sta facendo veramente male. Non voglio apparire, non ne ho bisogno. Non fa parte della mia natura. Vorrei solo far capire alle persone che le famiglie non fanno parte di questo gioco. Dovrebbero essere lasciate in pace”.