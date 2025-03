Nella Casa del Grande Fratello, il trio formato da Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si è sciolto come neve al sole nel momento in cui l’ex velina è tornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato. La ballerina napoletana ha attaccato le amiche, a suo dire colpevoli di averle consigliato di finire il percorso da sola e di restare lontana dal modello milanese. Ma se Chiara è rientrata nei “ranghi” e ha ricevuto il “perdono” di Shaila, lo stesso non si può dire di Zeudi.

Ieri pomeriggio, la Gatta ha iniziato a sparlare della Di Palma: “Lei non vuole un’amica, vuole un’alleata, sveglia Chiara! Lei è una grande giocatrice e ti usa come strumento. L’ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla. Si fa forza quando ha degli alleati, quando è sola piange, lei non vede amici, ma alleanze. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli. Noi l’abbiamo difesa, ma ha un disegno, finisce sempre nei drammi, può capitare una volta, due, ma non così tante volte”.

In seguito, l’ex velina ha avuto un faccia a faccia con Zeudi, e la Miss Italia è scoppiata a piangere: “Tu Zeudi ti sei avvicinata a noi quando litigavi con Helena, quando stavi male con noi ti riavvicinavi ad Helena, ma cos’è un giochino?! Io non so chi sei veramente. A me questi giochi non mi piacciono. Tu predichi bene e razzoli male. Io ti vedo fare la giocatrice. Io non ci vedo chiaro e te lo dico adesso”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al veleno su Zeudi Di Palma

In serata, Shaila si è confrontata anche con Lorenzo, sparando a zero su Zeudi: “Lei è solo attenta al gioco. Lei ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. Io sono una polla e ci sono cascata. Lei sa che tu sei forte e amato ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Solo io posso parlare male del mio fidanzato perché sono arrabbiata, lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più”.

Anche il modello non è stato tenero nei confronti della coinquilina: “Lei è una grande giocatrice, proprio a 360 gradi. Però non gioca a carte scoperte. La contraddizione e l’incoerenza non sono carte scoperte. Se non sei un giocatore leale, per me non sei un giocatore”.