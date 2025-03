Nadia Rinaldi è stata spesso ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. L’attrice ha parlato del suo percorso di dimagrimento (è passata da 150 a 64 kg), ma ha sottolineato che la drastica perdita di peso è stata frutto di molti anni di sacrificio. La Rinaldi ha anche aggiunto che quando è arrivata al suo peso forma si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per la rimozione della pelle in eccesso.

“Negli anni ho subito una grande trasformazione fisica, sono tornata con il peso nella norma. Io pesavo 150 kg e sono arrivata a pesarne 64 adesso. Ho affrontato anche operazioni per togliere la pelle in eccesso. Anche il dopo non è semplice. Non si possono perdere così tanti kg in tre mesi. Io ho fatto un bel percorso che è iniziato molti anni fa, ma è stato un dimagrimento molto lento. Una volta che hai una busta che ha contenuto molto, quando si svuota ha delle cose da sistemare. Il professore Lorenzetti lo definisco il mio stilista, mi ha aiutata davvero molto. Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. In passato sono stata bullizzata, quando ero cicciottona, anche da colleghe. Mi dicevano che non potevo fare questo o quel film. Certi film non potevo farli perché la costumista aveva certi sponsor e non era prevista la mia taglia”.

Ieri pomeriggio, Nadia Rinaldi è tornata a La Volta Buona e ha raccontato di come il suo ex marito l’ha tradita ripetutamente: “Quando ho scoperto di essere stata tradita? L’ho scoperto perché arrivavano lettere, arrivavano telefonate. È arrivato di tutto. Anche mazzi di fiori. Volevano che mi mollasse. Non volevo crederci. Poi lui ha deciso di andare via. Io non è che lo volessi trattenere, ma all’inizio non credevo ai suoi tradimenti. Tutti mi prendevano per una cretina. Dicevano che la nostra era bella storia. Non ho fatto neanche il chiodo schiaccia chiodo. Non mi interessa. È stata una parentesi della mia vita. Ora tornando indietro non ho tanti ricordi belli, ho solo una figlia meravigliosa. Si perdona tutto. Tutto quello che poteva esserci in lui, è andato a nostra figlia”.