Continuano a degenerare i toni utilizzati da alcuni fan dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. A testimoniarlo è la recente e inquietante denuncia di Alfonso D’Apice, ex concorrente del reality, sopravvissuto insieme alla fidanzata Chiara Cainelli a un grave incidente automobilistico.

Dopo aver condiviso sui social i video del drammatico evento – girati per tutelarsi legalmente in vista di una possibile causa contro la compagnia di trasporti coinvolta – D’Apice è stato sommerso da critiche e accuse. C’è chi lo ha accusato di voler strumentalizzare l’incidente per ottenere visibilità, ignorando del tutto la gravità della situazione.

Minacce e commenti agghiaccianti: “Peccato che non siano morti”

Nelle ultime ore, però, la situazione ha preso una piega ancora più grave. Alfonso D’Apice ha raccontato via Instagram di aver ricevuto messaggi inquietanti, non da ragazzini, ma da persone adulte: genitori, nonni, uomini e donne presumibilmente mature. Tra i commenti più agghiaccianti ricevuti:

“Peccato che non siano morti”

“È il karma per quello che hanno fatto a Helena”

Parole che mostrano quanto possa degenerare il fanatismo tossico, soprattutto quando il tifo per un personaggio televisivo sfocia in odio reale contro altri esseri umani.

L’attacco legato a Helena Prestes: il fanatismo oltre ogni limite

Secondo quanto riportato da D’Apice, molti dei messaggi ricevuti facevano riferimento al rapporto avuto nella Casa con Helena Prestes, altra ex concorrente del Grande Fratello. Alcuni utenti – completamente scollegati dalla realtà – avrebbero addirittura considerato l’incidente come una sorta di punizione karmica per presunti torti subiti da Helena nel contesto televisivo.

Lo sfogo di Alfonso: “Se fossimo morti, avreste scritto le stesse cose?”

Scosso e amareggiato, D’Apice si è sfogato: “Se fossimo morti, avreste scritto le stesse cose? La cosa che mi spaventa è che, secondo me, sì: lo avreste fatto lo stesso”.

Uno sfogo che fa riflettere sulla brutalità e sull’assenza totale di empatia che caratterizza una parte del pubblico dei reality, troppo spesso convinta che i personaggi televisivi non siano esseri umani reali, ma semplici bersagli.

La precisazione finale: “Helena non c’entra nulla”

Poche ore dopo, Alfonso è tornato sui social per chiarire definitivamente la sua posizione e denunciare la cattiva informazione circolata su alcune testate e pagine online: “Purtroppo oggi regna la disinformazione. Mi sembra impossibile interpretare quello che ho scritto in maniera diversa. Mai parlato di Helena, che non c’entra nulla con il mio incidente, anzi! Javier è stato il primo a interessarsi a me!”.

L’ex gieffino ha poi precisato: “Ho riportato alcuni dei commenti più infami e cattivi scritti da ‘persone’ realmente stupide e cattive, che con Helena non hanno nulla a che fare. Semplicemente usano il suo nome in un commento dove si augura la morte a due ragazzi di 25 anni”.