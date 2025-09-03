Lo scorso dicembre, Zeudi Di Palma ha fatto il suo coming out all’interno della Casa del Grande Fratello, dichiarando con forza di essere bisessuale e di averlo sempre saputo. La modella e influencer ha rivelato di essere “biologicamente attratta dagli uomini”, ma di essersi innamorata solo una volta nella vita, ed è stato di una donna.

Ieri, in una nuova diretta, Zeudi ha ribadito la sua attrazione verso le donne, descrivendo dettagliatamente il “prototipo” della sua donna ideale. Nonostante abbia precisato di non essere attualmente alla ricerca di una relazione, ha delineato alcune caratteristiche fondamentali:

Mentalmente stabile, senza troppi traumi passati

Positiva e con un’energia contagiosa, capace di rendere ogni giornata speciale

Ambiziosa e realizzata, almeno in parte

Consapevole di ciò che vuole fare nella vita

Preferibilmente più piccola di lei

Esteticamente, Zeudi ha ammesso di essere attratta dal bello, ma sottolinea che la cosa più importante è la stabilità emotiva della persona, non l’aspetto fisico.

Un’apertura verso il futuro, senza pressioni

Nonostante la sua attrazione primaria verso le donne, Zeudi non esclude la possibilità che in futuro possa esserci spazio anche per un uomo nella sua vita. In una precedente live, aveva spiegato: “Io ho provato dei sentimenti solo per una ragazza, però mai dire mai”.

Al momento, però, la ricerca di una relazione è in pausa: “Un mese fa cercavo, ora mi è passata la voglia e non cerco più nessuno”.