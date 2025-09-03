Un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è pronto a rimettersi in gioco, questa volta all’estero. Stiamo parlando di Iago Garcia, uno dei volti più amati dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo essere stato scelto dal pubblico per rientrare nella Casa grazie al ripescaggio eccezionale, l’attore è ora pronto per una nuova avventura… a passo di danza.

Dal Grande Fratello a Bailando con las Estrellas

Nonostante non sia riuscito a trionfare al Grande Fratello, Iago Garcia ha continuato a far parlare di sé anche una volta uscito dal programma, soprattutto per la sua breve ma intensa relazione con Amanda Lecciso. I due avevano iniziato a frequentarsi, condividendo alcuni momenti anche sui social, salvo poi annunciare la fine della storia a causa della distanza geografica. Tuttavia, hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti e amici.

Ora l’attore spagnolo torna sotto i riflettori con un progetto che lo riporta alle sue origini: la danza. Iago è infatti tra i concorrenti della seconda edizione di Bailando con las Estrellas, la versione spagnola dello show di successo italiano Ballando con le Stelle.

Un cast stellare e una nuova sfida per Iago

Lo show sarà condotto da Jesús Vázquez affiancato dalla top model Valeria Mazza. Tra gli altri concorrenti confermati ci sono nomi di spicco dello spettacolo spagnolo:

Barbara Rey

Anabel Pantoja

Blanca Romero

Nona Sobo

Sara Escudero

Pepe Navarro

Manu Tenorio

Jorge González

Un ritorno alle origini... con vista sulla vittoria?

Per Garcia non si tratta della prima esperienza in uno show di ballo: nel 2016 aveva già partecipato (e vinto!) alla versione italiana di Ballando con le Stelle, dimostrando grandi capacità sulla pista da ballo. Ora l’attesa è tutta per vedere se riuscirà a replicare il successo anche nella sua terra natale.

Con il sostegno dei suoi fan e l’esperienza accumulata, Iago Garcia è pronto a rimettersi in gioco: riuscirà a conquistare anche il pubblico spagnolo?