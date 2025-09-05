Mancano ormai poche settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5, e l’attesa cresce giorno dopo giorno. L’edizione 2025 segnerà un ritorno alle origini per lo storico reality di Mediaset, dopo anni di format ibridi. Quest’anno, infatti, sarà un’edizione completamente Nip, con un cast formato esclusivamente da persone comuni, sconosciute al mondo dello spettacolo.

Quando inizia il Grande Fratello 2025?

La data di partenza è fissata per lunedì 15 settembre 2025, con la finale prevista intorno al 22 dicembre. La durata totale sarà quindi di circa 100 giorni, riportando il reality a una formula più snella e compatta rispetto alle maratone da sei mesi degli anni precedenti.

Concorrenti: pochi ma buoni?

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, il cast sarebbe già stato definito e dovrebbe essere composto da 10 a 12 concorrenti. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Una cosa è certa: niente influencer, TikToker o ex volti noti dei reality. Solo storie autentiche, emozioni vere e relazioni da scoprire giorno dopo giorno.

Simona Ventura alla conduzione

Grande novità alla guida del programma: per la prima volta sarà Simona Ventura a condurre il Grande Fratello. Dopo una carriera costellata di successi in programmi cult, la Ventura si cimenterà con uno dei reality più longevi e discussi della TV italiana. Secondo molti, la sua esperienza e il suo carisma potrebbero dare nuova linfa al racconto delle dinamiche tra i concorrenti, con un approccio più narrativo e coinvolgente.

Opinionisti: i nomi in lizza

In attesa dell’annuncio ufficiale, arrivano aggiornamenti da Lorenzo Pugnaloni, che svela alcuni nomi circolati nei corridoi Mediaset fino al 20 agosto:

Cristina Plevani e Jessica Morlacchi

e Caterina Collovati e Patrizia Groppelli

e Max Giusti e Elena Guarnieri

e Attilio Romita e Vladimir Luxuria

Nessuna conferma definitiva al momento, ma le opzioni sul tavolo sono variegate e promettono dinamiche interessanti.

Le principali novità dell’edizione 2025

Questa edizione segna un vero cambio di rotta per il format, con alcune novità sostanziali:

Solo concorrenti Nip : nessun volto noto, per riscoprire l’autenticità del format originale.

: nessun volto noto, per riscoprire l’autenticità del format originale. Durata ridotta : massimo 100 giorni, contro i 180 di alcune passate edizioni.

: massimo 100 giorni, contro i 180 di alcune passate edizioni. Una sola puntata a settimana : niente doppio appuntamento, focus sulla qualità del racconto.

: niente doppio appuntamento, focus sulla qualità del racconto. Televoto via SMS : addio ad app e web, si torna al televoto classico.

: addio ad app e web, si torna al televoto classico. No postazione social : eliminata la postazione gestita lo scorso anno da Rebecca Staffelli .

: eliminata la postazione gestita lo scorso anno da . Pubblico in studio e fuori dalla casa : torna il tifo dal vivo, dopo anni di restrizioni.

: torna il tifo dal vivo, dopo anni di restrizioni. Regolamento più severo : tolleranza zero verso linguaggio e comportamenti inappropriati.

: tolleranza zero verso linguaggio e comportamenti inappropriati. Nuova regia in 4K e ambientazioni mobili : maggiore qualità visiva e scenografie dinamiche.

e : maggiore qualità visiva e scenografie dinamiche. Gare culinarie: prove settimanali per conquistare il budget alimentare.

Due edizioni separate: GF Nip e GF Vip (Gold)

La vera rivoluzione di quest’anno è la divisione netta tra due versioni del programma:

Grande Fratello Nip : da settembre a dicembre 2025, con Simona Ventura alla conduzione.

: da settembre a dicembre 2025, con alla conduzione. Grande Fratello Vip (Gold): da gennaio 2026, condotto da Alfonso Signorini, con un cast di celebrità.

Questa scelta mira a differenziare completamente i due format, offrendo al pubblico esperienze diverse ma complementari, con target e obiettivi narrativi distinti.