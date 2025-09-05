Un nuovo gossip infiamma la Mostra del Cinema di Venezia 2025. Tra red carpet e proiezioni d'autore, c’è stato spazio anche per un vero e proprio drama da social, degno del miglior reality. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, noto esperto di gossip, due note influencer italiane sono state protagoniste di una lite clamorosa… direttamente in laguna.

Lite tra gondole sotto gli occhi dei turisti

La scena, a quanto pare, si sarebbe consumata tra due gondole, con le protagoniste impegnate in un acceso scambio di battute a distanza. Testimoni raccontano di “battute al vetriolo e sguardi gelidi” che non lasciavano spazio a dubbi: tra le due non corre affatto buon sangue.

A far scattare la scintilla sarebbe stato un pettegolezzo ben preciso: pare che una delle due abbia avuto un flirt con l’ex fidanzato dell’altra. Una voce che, come spesso accade nel mondo degli influencer, ha fatto rapidamente il giro degli ambienti mondani ed è giunta alle orecchie della diretta interessata.

"Ti sei presa il mio ex!" – Scambio al veleno tra le due

Il destino (o forse solo il programma degli eventi) ha voluto che le due si trovassero a passare una accanto all’altra in gondola. A quel punto, sarebbe bastato uno sguardo o una parola di troppo per far scattare il confronto. E così è stato: una vera e propria scenata a cielo aperto, davanti a turisti increduli e curiosi con il telefono pronto.

Gli entourage delle due influencer sarebbero stati costretti a intervenire per calmare gli animi e evitare che la lite degenerasse.

Chi sono le protagoniste?

Per ora nessun nome ufficiale è stato confermato, ma la rete è già al lavoro per scoprire di chi si tratti. I più attenti stanno analizzando stories, post criptici e frecciatine velate sui social, e pare che qualche indizio sia già emerso.