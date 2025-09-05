Negli ultimi tempi, il nome di Samira Lui è tornato sotto i riflettori, non solo per il suo ruolo di valletta a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, ma anche per alcune voci insistenti riguardo a presunti interventi di chirurgia estetica. A sollevare il caso è stata una nota influencer su TikTok, che ha "analizzato" il volto della modella friulana confrontando il suo aspetto attuale con quello che aveva circa sette anni fa, ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia, dove si classificò al terzo posto.

Le accuse su TikTok: "Naso, zigomi, mandibola e blefaroplastica"

Secondo l'influencer, Samira avrebbe subito diversi ritocchi: “Ha rifatto il naso che è stato alleggerito, poi ha rifatto la bocca, ha definito gli zigomi e ha aggiunto di sicuro un po’ di mandibola. Si sono anche aperti gli occhi, un po’ è dovuto però alle ciglia, ma ha fatto anche la blefaroplastica. E i denti?”.

Queste affermazioni hanno alimentato il mantra “Samira Lui rifatta”, diventato virale non solo su TikTok ma anche su Instagram, spingendo la diretta interessata a intervenire pubblicamente.

La risposta di Samira: “Mai fatto nulla, tranne il seno”

Con grande trasparenza e un pizzico di ironia, Samira Lui ha scelto di chiarire la questione pubblicando un Reel su Instagram, mettendo a confronto il suo aspetto attuale con alcune immagini risalenti a Miss Italia.

“Ciao, vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia, esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!”.

Nei commenti, la modella ha anche aggiunto: “Sia chiaro che non sono assolutamente contro la chirurgia, ci tenevo solo a dire la verità”.

Samira Lui e il legame con Gerry Scotti: "Un'amicizia naturale"

Oltre al clamore mediatico, Samira Lui si gode il successo di La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti in un ruolo che la sta facendo conoscere al grande pubblico televisivo. In un’intervista a SuperGuidaTv, ha parlato proprio del rapporto con il conduttore: “Fin dal primo momento con lui è nata una sintonia e un’amicizia che ci porta poi ad andare molto a braccio in trasmissione. Noi non prepariamo assolutamente niente prima. Lui l’unico consiglio che dà, in modo anche indiretto, è semplicemente quello di essere sé stessi. Gerry è così dietro le quinte ed è così davanti alle telecamere. È davvero bello essere in sintonia con un collega, se posso permettermi di chiamarlo così. Fin dall’inizio è stato tutto molto naturale tra noi, Gerry ha creato in studio un ambiente familiare e c’è stata subito empatia”.