Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in attesa della loro primogenita. La modella argentina, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso con i suoi follower su Instagram tutta la gioia e la serenità di questo momento speciale, entrando nel settimo mese di gravidanza.

"Sto bene, sto molto bene. È un bel periodo, un periodo di molta consapevolezza. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo: sono tranquilla, contenta, molto sorridente", ha raccontato Cecilia nelle sue storie social.

Nonostante qualche inevitabile acciacco – come nausea, fame continua, mal di gambe e frequenti risvegli notturni – la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi: "Va tutto bene, è tutto a posto. È stata veramente una gravidanza senza nessuna complicazione", ha spiegato.

La bambina dovrebbe nascere a metà ottobre, e potrebbe essere una Bilancia o uno Scorpione, segno zodiacale che, come ha detto lei stessa, sarà solo un dettaglio, l'importante è che la piccola sia sana.

Cecilia e la chirurgia estetica: “Mi sono pentita dell’intervento al seno”

Durante il botta e risposta con i fan, Cecilia ha anche risposto con sincerità a una domanda riguardante la chirurgia estetica, in particolare su un presunto rinofiller: "Non ho mai fatto niente, tranne come vi ho raccontato sempre, l’intervento al seno che, con il senno di poi, mi sono pentita. Ero piccola, sicuramente insicura, e pensavo che un paio – ecco perché ne ho fatte tutte e due – di tette più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio".

Un’ammissione onesta, che mostra un lato più intimo e riflessivo dell’influencer. Oggi, infatti, Cecilia afferma di non essere né a favore né contro la chirurgia estetica, ma invita a valutare con attenzione e, soprattutto, a rivolgersi solo a professionisti qualificati: "Non giudico, ognuno con il suo viso, con la sua vita fa quello che vuole. L’importante è che tu vada da uno bravo".

Ha poi concluso rassicurando i fan: "Questo è il mio naso naturale, questa è la mia faccia, ovviamente truccata, quindi...".