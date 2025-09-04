L’estate 2025 non è stata semplice per Stefano De Martino, che insieme alla fidanzata Caroline Tronelli è stato vittima della sottrazione e diffusione in rete di alcuni video privati. La vicenda è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria, mentre il conduttore cerca di mantenere la concentrazione sul lavoro e sulla vita privata.

Nonostante le difficoltà, Stefano è tornato alla guida di Affari Tuoi su Rai Uno. Il programma continua a registrare ottimi ascolti, anche se nella prima sfida stagionale lo show di Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna, ha avuto la meglio.

Le liti estive di Belen

Se Stefano ha dovuto fare i conti con problemi di privacy, la sua ex moglie Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione del gossip per i suoi comportamenti sopra le righe. La showgirl argentina è stata protagonista di diversi episodi accesi: una lite fuori da un ristorante, un battibecco presso un benzinaio e uno scontro in un noto locale della Sardegna.

Secondo il settimanale Oggi, questi atteggiamenti avrebbero indispettito non poco De Martino, che si sarebbe infuriato con la madre di suo figlio Santiago.

Rapporti sempre più tesi

A dispetto delle apparenze, i rapporti tra Stefano e Belen non sarebbero così distesi come cercano di far credere. Il conduttore, infatti, pare sempre più distante dall’ex moglie e concentrato invece sulla sua nuova vita accanto a Caroline Tronelli, con la quale la relazione procede a gonfie vele.