Gerry Scotti batte ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi: ecco tutti i dati sugli ascolti

Continua la corsa vincente per La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. In onda nella fascia dell’Access Prime Time, il programma sta registrando ascolti da record, confermandosi come uno dei contenuti più amati e seguiti dell’estate 2025.

Da oltre due mesi, sera dopo sera, La Ruota della Fortuna tiene compagnia a milioni di italiani che si divertono a giocare da casa insieme ai concorrenti in studio. E nonostante il ritorno di un colosso come Affari Tuoi, la trasmissione di Rai 1 condotta da Stefano De Martino, lo show di Mediaset non sembra avere alcuna intenzione di cedere il passo.

Sfida degli ascolti: chi ha vinto?

Martedì 2 settembre è andata in scena la prima attesissima sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Nonostante le aspettative che davano favorito il programma di Rai 1, a trionfare è stato proprio Gerry Scotti, che ha festeggiato sui social il successo con entusiasmo e gratitudine verso il pubblico.

Ma cosa è accaduto nella serata di mercoledì 3 settembre? Anche in questo caso il verdetto degli ascolti parla chiaro.

I numeri della seconda serata

Secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina, La Ruota della Fortuna ha vinto ancora:

4.109.000 spettatori, pari al 23% di share

Di contro, Affari Tuoi ha totalizzato:

3.993.000 spettatori, con uno share del 22,4%

Una differenza minima, ma sufficiente a decretare un nuovo successo per Canale 5 e per il sempre amato Gerry Scotti, che si conferma ancora una volta uno dei volti più solidi e amati della TV italiana.

E adesso?

La sfida è tutt’altro che conclusa. Con l’autunno alle porte e il ritorno di molte produzioni storiche, il palinsesto televisivo italiano si prepara a una stagione intensa. Tuttavia, se queste sono le premesse, La Ruota della Fortuna potrebbe continuare a girare... e vincere.