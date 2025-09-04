Nelle passate settimane, il cantante Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si è ritrovato al centro di una vivace polemica. Il motivo? Una serata tra amici finita male in un ristorante, dove il tavolo da lui occupato è stato lasciato in condizioni tutt'altro che decorose.

Secondo quanto riportato da alcune immagini circolate sui social, il tavolo era completamente sporco: vino rovesciato, mozziconi sparsi, tazzine da caffè rovesciate, pacchetti di sigarette accartocciati e persino resti di pasta disseminati qua e là. Una scena che ha indignato il web, che non ha tardato a giudicare il giovane artista come irrispettoso e maleducato, in particolare nei confronti del personale del locale costretto a ripulire il disastro.

Fino a pochi giorni fa, Olly aveva scelto la via del silenzio, evitando qualsiasi commento pubblico sulla vicenda. Ma il 2 settembre, durante un suo live, il cantante ha deciso di rompere il silenzio in maniera originale, modificando il testo del suo brano "Depresso Fortunato".

Il verso originale

“Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po’ ubriaco come chi si è divertito” è diventato “Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, il paese era inca*to perché ho versato un po’ di vino”,

Una risposta ironica, ma chiaramente riferita alla bufera mediatica che lo ha investito. Il pubblico presente non ha esitato a reagire con un urlo di approvazione, segno che, nonostante tutto, il cantante continua a godere del supporto dei suoi fan più fedeli.