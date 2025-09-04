Mario Adinolfi, politico, scrittore, fondatore del Popolo della Famiglia, ex deputato del Partito Democratico, noto volto televisivo e campione di poker, continua a far parlare di sé per la sua versatilità e capacità di reinventarsi. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Adinolfi ha sorpreso il pubblico rivelando una nuova ambizione professionale: diventare opinionista a Uomini e Donne.

“Voglio essere Tinì Cansino”

Ospite nel format Casa Lollo condotto da Lorenzo Pugnaloni, Adinolfi ha rivelato il suo sogno in modo tanto ironico quanto sincero: “La mia ambizione professionale? Adesso ti dico il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina. Se starei in silenzio come Tinì? Magari qualcosina, a me scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire, mi piacerebbe davvero fare la seconda voce di Uomini e Donne!”.

La risposta di Tina Cipollari: “No grazie, siamo al completo”

La dichiarazione di Adinolfi ha immediatamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di uno dei pilastri del programma, Tina Cipollari, che non ha tardato a rispondere. Tramite il suo profilo Instagram, la storica opinionista ha commentato: “Lui a Uomini e Donne? No grazie, siamo al completo!”.

Una replica secca, che sembra chiudere — almeno per ora — le porte dello studio di Maria De Filippi all’ex naufrago.