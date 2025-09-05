La Mostra del Cinema di Venezia è iniziata da una settimana e, come ogni anno, il red carpet è stato protagonista non solo per l’arrivo di star del cinema italiano e internazionale, ma anche di influencer e personaggi televisivi.

La loro presenza non è legata ai film in concorso: vengono infatti invitati dai principali brand di moda e beauty per sponsorizzare i prodotti, sfruttando la visibilità internazionale del festival.

Tuttavia, questa dinamica non piace a tutti. Molti sostengono che Venezia dovrebbe rimanere un evento esclusivamente dedicato al cinema, senza contaminazioni con il mondo dei social e delle sponsorizzazioni.

Le critiche di Karina Cascella e Nathalie Caldonazzo

Tra coloro che hanno manifestato malcontento ci sono state Karina Cascella e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima, in particolare, ha pubblicato un video su TikTok in cui si è rivolta direttamente alle influencer presenti a Venezia, lanciando una critica molto dura.

Le parole di Nathaly Caldonazzo

Queste le sue dichiarazioni: “Ma esattamente quelle che vanno a Venezia e non hanno un film, non sono in concorso, non fanno una regia, non hanno fatto un abito per una star però fanno il red carpet: perché? Ma perché andate? Io mi vergognerei, andatevene a Ponza, fate qualcosa, ma perché a Venezia a fare la passerella?”.

Il dibattito resta aperto

La domanda che emerge è chiara: Venezia deve rimanere solo un festival del cinema o è ormai anche una vetrina per la moda e l’influencer marketing? Un interrogativo che, a quanto pare, accompagnerà anche le prossime edizioni della Mostra.