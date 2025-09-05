Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sono più una coppia da tempo, ma il legame che li unisce attraverso la loro figlia Luna Marì continua a rafforzarsi. La bambina, nata l’11 luglio 2021, ha recentemente iniziato il suo percorso scolastico e, per l'occasione, mamma e papà si sono riuniti mostrando grande maturità e rispetto reciproco.

Uniti per il bene della figlia

Nonostante una storia d’amore caratterizzata da alti e bassi, momenti di lontananza e incomprensioni, oggi tra Belen e Antonino sembra essere tornato il sereno. Lo hanno dimostrato partecipando insieme al primo giorno di scuola della loro bambina, confermando quanto già dichiarato in passato dalla showgirl: «Continuo a volere un gran bene al padre di mia figlia e tra noi c’è un rapporto di reciproco rispetto».

Anche Spinalbese, durante una recente intervista con Myrta Merlino, ha parlato con dolcezza della sua ex compagna, sottolineando: «Si cerca di fare di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli»,

aggiungendo poi riguardo al ritrovato equilibrio con Belen: «È fondamentale per la mia vita e anche per la sua. Una sorta di spalla a spalla».

Il primo giorno di scuola di Luna Marì

Il momento è stato documentato anche sui social. Belen Rodriguez ha condiviso alcune Instagram Stories in cui mostra Luna Marì emozionata davanti all’ingresso della Casa dei bimbi e scuola primaria paritaria Maria Montessori, mentre gioca e si ambienta nel suo nuovo ambiente.

In alcune clip appare anche Antonino, sorridente e presente. Da parte sua, l’hair-stylist ha commosso i fan con un gesto dolcissimo: ha pettinato personalmente la figlia per il suo primo giorno di scuola, condividendo poi su Instagram un carosello di immagini padre-figlia accompagnato dalla tenera didascalia: «Cresciamo entrambi».