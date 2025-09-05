La prossima edizione di Ballando con le Stelle preannuncia scoppiettanti. Tra quelli che scenderanno in posta c’è anche Marcella Bella, sulla quale nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni. Stando a quanto rivelato da Fanpage, la cantante avrebbe avanzato richieste particolari alla produzione, come quella di avere un camerino isolato dagli altri concorrenti per poter meglio concentrarsi. Marcella Bella ha però prontamente smentito queste voci, definendole completamente false.

Le parole di Marcella Bella: "Nessuna richiesta particolare"

Attraverso un post su Facebook, Marcella Bella ha voluto fare chiarezza: "Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi!".

La nuova coppia: Marcella Bella e Chiquito

La cantante sarà affiancata dal ballerino Chiquito, scelto da Milly Carlucci durante lo spin-off primaverile Sognando Ballando con le Stelle. I due si incontreranno per la prima volta l’8 settembre, durante le prove.

Il connubio tra l’esperienza e la grinta di Marcella Bella e la freschezza di Chiquito promette di essere molto interessante.

Le coppie ufficiali della nuova edizione

Ecco l’elenco delle coppie vip-ballerino confermate per la prossima stagione di Ballando con le Stelle: