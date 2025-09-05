Dopo una lunga pausa di circa un anno, Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, è tornata a emozionare il pubblico. Ieri sera, 4 settembre, la giovane cantante si è esibita sul palco dell’Ippodromo di Milano come ospite del concerto di Olly, regalando un momento di grande intensità ai fan presenti.

Un ritorno a sorpresa con "Per due come noi"

Durante il concerto, Angelina Mango e Olly hanno cantato insieme la loro hit “Per due come noi”. Vestita con una t-shirt oversize, jeans e un cappellino bianco, la cantante ha incantato il pubblico con la sua voce unica e riconoscibile. Al termine dell’esibizione, è stata salutata da una calorosa ovazione, segno evidente di quanto fosse mancata ai suoi fan.

«Mi siete mancati da morire»

Visibilmente commossa, Angelina ha rivolto parole piene di affetto al pubblico: «Mi siete mancati da morire». Questo ritorno segna non solo una ripresa della sua attività live, ma anche un momento di forte emozione e di riconnessione con il suo pubblico.

La pausa forzata per motivi di salute

Lo scorso 23 ottobre, Angelina Mango aveva deciso di sospendere il suo tour a causa di una rinofaringite. «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto», aveva spiegato sui social. Da allora, la cantante si è concessa un lungo periodo di pausa, apparendo solo sporadicamente sui social media.

Una nuova fase per la carriera di Angelina Mango

L’apparizione di ieri sera potrebbe essere il preludio di una nuova fase per Angelina Mango, che dopo lo stop forzato è pronta a riprendere in mano la sua già straordinaria carriera. I fan sperano in nuovi singoli, album e concerti, desiderosi di ascoltare ancora la sua voce e di vedere la sua energia sul palco.