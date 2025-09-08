Una delle coppie più amate nate sotto i riflettori del Grande Fratello si è ufficialmente detta addio. Dopo undici anni di relazione, Francesca “Chicca” Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati, ponendo fine a una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan del reality e non solo.

Dalla Casa del Grande Fratello all’altare

I due si erano conosciuti nella primavera del 2014 all’interno della Casa del Grande Fratello, dando vita a un amore nato davanti alle telecamere. Due anni dopo, nel 2016, il sogno si era coronato con il matrimonio celebrato a Verona. La coppia ha poi costruito una famiglia: Ginevra, la primogenita, è nata otto anni fa, seguita da Beatrice, venuta alla luce quattro anni dopo.

Le prime indiscrezioni sulla crisi

A far emergere i primi segnali della rottura è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso via social una serie di segnalazioni anonime. Una in particolare recitava: “Oggi Giovanni Masiero è al matrimonio del cugino con le bimbe che hanno fatto da damigelle, ma Francesca non c’è. Dalle storie credo sia rimasta a casa a Milano. Ormai penso sia ufficiale la rottura”.

E un’altra ancora sottolineava: “Ciao Deia, ma Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? Non postano più niente insieme…”.

Le voci si sono moltiplicate, fino ad arrivare a un’affermazione più esplicita: “Ma lo sanno tutti nel suo rione a Legnano che tra lui e Francesca le cose vanno male da più di un anno. Lei quest’estate era a Cetraro, in Calabria, con le figlie. Di lui neanche l’ombra… È da un anno che fingono”.

La conferma di Gabriele Parpiglia

A dare l’ufficialità alla notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter Chicchi di Gossip: “Si sono lasciati. Lui l’ha tradita. Da un anno è finita. Stanno insieme per finta. Tutto fake! La realtà nella storia tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero è la seguente: i due hanno avuto un brusco litigio che ha portato a grosse incomprensioni. C’è un momento di riflessione, difficile, ma con la voglia di superarlo e stare sempre insieme”.

Fine o nuova fase?

Al momento, né Chicca Rocco né Giovanni Masiero hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali tramite i loro profili social. Tuttavia, le indiscrezioni sono sempre più insistenti e sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Quel che è certo è che, dopo 11 anni, la loro storia d’amore sta attraversando una crisi profonda, se non una definitiva conclusione.