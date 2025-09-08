Per Antonella Fiordelisi il 2025 è un anno da ricordare. L’ex schermitrice e influencer salernitana, seguitissima sui social, sta vivendo una stagione intensa e piena di emozioni: da una parte il debutto televisivo a Tale e Quale Show, dall’altra l’amore finalmente stabile con l’imprenditore toscano Giulio Fratini.

L’amore con Giulio Fratini

La storia è stata ufficializzata lo scorso marzo con un selfie alle Maldive, dove Giulio aveva portato Antonella per festeggiare il suo compleanno. «Ho detto no ai festeggiamenti, ma qualcuno ha cambiato i miei piani», aveva scritto lei sui social, confermando così la relazione.

Da quel momento i due non si sono più nascosti, vivendo un’estate tra Ibiza, Formentera e la Sardegna, tra yacht, bagni di mezzanotte e stories che raccontano un amore travolgente. «Sto frequentando qualcuno di fantastico, forse non il genere che il pubblico si aspetta da me», aveva confidato l’influencer campana, lasciando intendere quanto questa favola sia diversa dalle sue esperienze passate.

Un equilibrio nuovo

La vita sentimentale di Antonella Fiordelisi è sempre stata sotto i riflettori: dal legame con Francesco Chiofalo (Temptation Island 2017) alla turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. Storie finite male, che l’hanno segnata. Con Giulio Fratini, invece, la musica è diversa: “Sono felice”, ha dichiarato lei.

L’imprenditore fiorentino non è nuovo al gossip: in passato è stato al fianco di Roberta Morise e di Elisabetta Gregoraci, ma oggi appare innamoratissimo della Fiordelisi. La coppia, paparazzata a Firenze, ha mostrato fin da subito una sintonia esplosiva.

La grande sfida a Tale e Quale Show

Non solo cuore: per Antonella è tempo di una nuova avventura televisiva. Dal 26 settembre sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show su Rai 1, un’esperienza che lei stessa definisce «un traguardo».

Dopo aver partecipato a Temptation Island, al GF Vip e a Pechino Express 2024 con Estefania Bernal, la Fiordelisi è pronta a mettersi in gioco con imitazioni e prove di canto: «Spero di emozionarvi e di farvi vedere un lato nuovo di me», ha scritto sui social. Nel frattempo, ha annunciato di aver trovato una nuova casa a Roma, segno di un percorso sempre più maturo e consapevole.