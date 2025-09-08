Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e volto di Cortesie per gli ospiti, ha trovato l’amore accanto all’ex nuotatore Alex Di Giorgio. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una vacanza a Pantelleria, dove si sono lasciati andare a baci appassionati in mare. Tornato a Milano, Zorzi ha poi ufficializzato la relazione pubblicando uno scatto sui social che li ritrae insieme.

Il debutto da attore di Alex Di Giorgio

Per Di Giorgio, nuotatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, questo è un periodo di grandi novità. L’atleta ha infatti esordito come attore nel cortometraggio La luce nella crepa, che affronta il tema della disabilità dal punto di vista dei caregiver.

In un’intervista esclusiva rilasciata a SuperGuidaTv, ha raccontato: “È stato emozionante dal punto di vista lavorativo perché per la prima volta faccio quello che voglio fare da quando sono giovane, cioè l’attore. Poi il destino ha voluto che intraprendessi la carriera di atleta e ho avuto la fortuna e l’onore di farlo a grandi livelli rappresentando l’Italia. Successivamente mi sono laureato al DAMS e ho potuto coltivare la mia passione. Nel 2022 mi è stato proposto Ballando con le Stelle e dopo ho continuato con masterclass. Quando mi è stato proposto di prendere parte al corto sono stato felice perché la tematica mi ha toccato da vicino quando ero piccolo”.

L’esperienza a Ballando con le Stelle

Il ricordo dell’avventura televisiva rimane vivido e positivo. Di Giorgio ha anche raccontato a SuperGuidaTv di aver dato qualche consiglio a Filippo Magnini, suo collega e campione mondiale di nuoto, che sarà protagonista della nuova edizione del programma.

“L’altro giorno che ci siamo sentiti gli ho dato qualche consiglio. L’ho sentito già carico e, essendo un super combattente, darà del filo da torcere”.

L’amore con Tommaso Zorzi

Sul fronte personale, l’ex nuotatore non nasconde la sua felicità al fianco di Tommaso Zorzi, ma ci tiene a sottolineare come la serenità parta sempre da dentro.

“Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con sé stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore”.

Il gossip, spesso invadente, non lo spaventa: “Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare”.